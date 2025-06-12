https://ria.ru/20250612/los-andzheles-2022421821.html

Протестующих в Лос-Анджелесе "сторожит" вертолет

Протестующих в Лос-Анджелесе "сторожит" вертолет - РИА Новости, 12.06.2025

Протестующих в Лос-Анджелесе "сторожит" вертолет

Протестующие в Лос-Анджелесе вышли из объявленной властями "закрытой зоны" в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:57:00+03:00

2025-06-12T06:57:00+03:00

2025-06-12T07:04:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе вышли из объявленной властями "закрытой зоны" в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе "присоединился" вертолет правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.50 (6.50 мск четверга), в городе уже вовсю действует комендантский час. Тем не менее активисты вышли из зоны, объявленной властями города запретной в ночное время суток (в основном - центр города). Сейчас активисты продолжают маршировать, полиции поблизости не видно, но протестующих сопровождает вертолет с прожектором. Акты вандализма продолжается. Толпа не расходится. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

лос-анджелес

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолет с прожектором на акции протеста в Лос-Анджелесе Протестующих в Лос-Анджелесе, которые вышли из зоны действия комендантского часа, "сторожит" вертолет с прожектором, полиции поблизости не видно, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T06:57 true PT0M16S

Участники акции протеста в Лос-Анджелесе расписывают здание граффити Недовольные миграционной политикой в США с наступлением комендантского часа не расходятся и по дороге расписывают здания граффити, передает корреспондент РИА Новости. Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается. 2025-06-12T06:57 true PT0M12S

Протестующие на улицах Лос-Анджелеса после наступления комендантского часа Комендантский час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но на его улицах - по-прежнему сотни протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T06:57 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии