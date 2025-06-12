Протестующих в Лос-Анджелесе "сторожит" вертолет

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе вышли из объявленной властями "закрытой зоны" в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе "присоединился" вертолет правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.50 (6.50 мск четверга), в городе уже вовсю действует комендантский час. Тем не менее активисты вышли из зоны, объявленной властями города запретной в ночное время суток (в основном - центр города). Сейчас активисты продолжают маршировать, полиции поблизости не видно, но протестующих сопровождает вертолет с прожектором. Акты вандализма продолжается. Толпа не расходится. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вертолет с прожектором на акции протеста в Лос-Анджелесе
Протестующих в Лос-Анджелесе, которые вышли из зоны действия комендантского часа, "сторожит" вертолет с прожектором, полиции поблизости не видно, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-12T06:57
true
PT0M16S
Участники акции протеста в Лос-Анджелесе расписывают здание граффити
Недовольные миграционной политикой в США с наступлением комендантского часа не расходятся и по дороге расписывают здания граффити, передает корреспондент РИА Новости. Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается.
2025-06-12T06:57
true
PT0M12S
Протестующие на улицах Лос-Анджелеса после наступления комендантского часа
Комендантский час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но на его улицах - по-прежнему сотни протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе вышли из объявленной властями "закрытой зоны" в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе "присоединился" вертолет правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 20.50 (6.50 мск четверга), в городе уже вовсю действует комендантский час. Тем не менее активисты вышли из зоны, объявленной властями города запретной в ночное время суток (в основном - центр города).
Сейчас активисты продолжают маршировать, полиции поблизости не видно, но протестующих сопровождает вертолет с прожектором.
Акты вандализма продолжается. Толпа не расходится.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.