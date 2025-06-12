https://ria.ru/20250612/london-2022402868.html

В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием

В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием - РИА Новости, 12.06.2025

В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием

Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством России в Лондоне, посетили несколько сотен человек и более 40 дипломатов из лондонских... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:37:00+03:00

2025-06-12T01:37:00+03:00

2025-06-12T01:37:00+03:00

в мире

россия

лондон

великобритания

андрей келин

день россии

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ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством России в Лондоне, посетили несколько сотен человек и более 40 дипломатов из лондонских дипмиссий, передает корреспондент РИА Новости. Официальная часть приема началась с исполнения гимна России, затем с речью выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он отметил, что мир вступил в полосу масштабных перемен, в которой коллективный Запад утрачивает былую роль. "Реальностью становится подлинная многополярность. Как показал минувший год, это понимание, пусть и с трудом, пробивает себе дорогу в ключевых странах Запада. Новый миропорядок проще не станет. Однако в нём, возможно, чаще будет удаваться прагматично подбирать "ключи" к осаждающим человечество многочисленным проблемам. Россия, в свою очередь, продолжит свой путь. Наша цель - обеспечить прочные гарантии мира и безопасности для нашего внутреннего развития, благополучия наших граждан, и мы этого обязательно добьемся. Иных целей у нас нет" - сказал Келин. Говоря о российско-британских связях, посол выразил сожаление по поводу ошибочного антироссийского курса сменяющих друг друга правительств в Лондоне. "Это вредит прежде всего самой Великобритании и ее народу. Остается надеяться, что рано или поздно британские власти осознают тщетность затеянных ими геополитических авантюр", - добавил Келин.

https://ria.ru/20250611/armeniya-2022387309.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, день россии