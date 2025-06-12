https://ria.ru/20250612/london-2022402868.html
В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием
В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием - РИА Новости, 12.06.2025
В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием
Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством России в Лондоне, посетили несколько сотен человек и более 40 дипломатов из лондонских... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:37:00+03:00
2025-06-12T01:37:00+03:00
2025-06-12T01:37:00+03:00
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ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством России в Лондоне, посетили несколько сотен человек и более 40 дипломатов из лондонских дипмиссий, передает корреспондент РИА Новости. Официальная часть приема началась с исполнения гимна России, затем с речью выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он отметил, что мир вступил в полосу масштабных перемен, в которой коллективный Запад утрачивает былую роль. "Реальностью становится подлинная многополярность. Как показал минувший год, это понимание, пусть и с трудом, пробивает себе дорогу в ключевых странах Запада. Новый миропорядок проще не станет. Однако в нём, возможно, чаще будет удаваться прагматично подбирать "ключи" к осаждающим человечество многочисленным проблемам. Россия, в свою очередь, продолжит свой путь. Наша цель - обеспечить прочные гарантии мира и безопасности для нашего внутреннего развития, благополучия наших граждан, и мы этого обязательно добьемся. Иных целей у нас нет" - сказал Келин. Говоря о российско-британских связях, посол выразил сожаление по поводу ошибочного антироссийского курса сменяющих друг друга правительств в Лондоне. "Это вредит прежде всего самой Великобритании и ее народу. Остается надеяться, что рано или поздно британские власти осознают тщетность затеянных ими геополитических авантюр", - добавил Келин.
https://ria.ru/20250611/armeniya-2022387309.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, день россии
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, День России
В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием
В посольстве России в Лондоне прошел торжественный прием по случаю Дня России
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством России в Лондоне, посетили несколько сотен человек и более 40 дипломатов из лондонских дипмиссий, передает корреспондент РИА Новости.
Официальная часть приема началась с исполнения гимна России
, затем с речью выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин
. Он отметил, что мир вступил в полосу масштабных перемен, в которой коллективный Запад утрачивает былую роль.
"Реальностью становится подлинная многополярность. Как показал минувший год, это понимание, пусть и с трудом, пробивает себе дорогу в ключевых странах Запада. Новый миропорядок проще не станет. Однако в нём, возможно, чаще будет удаваться прагматично подбирать "ключи" к осаждающим человечество многочисленным проблемам. Россия, в свою очередь, продолжит свой путь. Наша цель - обеспечить прочные гарантии мира и безопасности для нашего внутреннего развития, благополучия наших граждан, и мы этого обязательно добьемся. Иных целей у нас нет" - сказал Келин.
Говоря о российско-британских связях, посол выразил сожаление по поводу ошибочного антироссийского курса сменяющих друг друга правительств в Лондоне.
"Это вредит прежде всего самой Великобритании
и ее народу. Остается надеяться, что рано или поздно британские власти осознают тщетность затеянных ими геополитических авантюр", - добавил Келин.