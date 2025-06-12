https://ria.ru/20250612/kurskaya-2022488410.html
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям - РИА Новости, 12.06.2025
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:59:00+03:00
2025-06-12T13:59:00+03:00
2025-06-12T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. "Мы надеемся, что обещания и договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, об освобождении курских граждан - 34 человека на той стороне - оно состоится", - сказала Москалькова журналистам. Ранее Москалькова сообщала, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 удерживаемых курян.
https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, курская область, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Киевом о жителях Курской области