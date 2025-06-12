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Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 12.06.2025 (обновлено: 14:00 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/kurskaya-2022488410.html
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям - РИА Новости, 12.06.2025
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:59:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. "Мы надеемся, что обещания и договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, об освобождении курских граждан - 34 человека на той стороне - оно состоится", - сказала Москалькова журналистам. Ранее Москалькова сообщала, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 удерживаемых курян.
https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям

Москалькова надеется на выполнение соглашений с Киевом о жителях Курской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы.
"Мы надеемся, что обещания и договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, об освобождении курских граждан - 34 человека на той стороне - оно состоится", - сказала Москалькова журналистам.
Ранее Москалькова сообщала, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 удерживаемых курян.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
 
 
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