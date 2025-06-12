https://ria.ru/20250612/kurskaya-2022488410.html

Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям

Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям - РИА Новости, 12.06.2025

Москалькова надеется на выполнение соглашений с Украиной по курским жителям

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:59:00+03:00

2025-06-12T13:59:00+03:00

2025-06-12T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. "Мы надеемся, что обещания и договоренности, в том числе в рамках стамбульского формата, об освобождении курских граждан - 34 человека на той стороне - оно состоится", - сказала Москалькова журналистам. Ранее Москалькова сообщала, что её аппарат продолжает работать с МККК и украинской стороной по вопросу возвращения из Сум 34 удерживаемых курян.

https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, курская область, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), в мире