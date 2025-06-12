https://ria.ru/20250612/kurskaya-2022486392.html

В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел

В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел - РИА Новости, 12.06.2025

В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел

Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел в курском Кореневском районе, сгорел цех готовой продукции, также повреждено... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:46:00+03:00

2025-06-12T13:46:00+03:00

2025-06-12T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел в курском Кореневском районе, сгорел цех готовой продукции, также повреждено пять частных домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Варварские атаки ВСУ по нашим мирным городам и сёлам. Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО "Солнечный край" сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили - основной объём масла не пострадал", - написал Хинштейн. Он добавил, что также в ходе атаки было повреждено пять частных домов. "Выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. По предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель", - отметил он. Уточняется, что погибших и пострадавших нет. "Уважаемые жители, вновь призываю всех воздержаться от поездок в приграничье - там всё ещё крайне небезопасно! Берегите себя и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины