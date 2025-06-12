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В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел - РИА Новости, 12.06.2025
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13:46 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/kurskaya-2022486392.html
В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел
В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел - РИА Новости, 12.06.2025
В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел
Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел в курском Кореневском районе, сгорел цех готовой продукции, также повреждено... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:46:00+03:00
2025-06-12T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел в курском Кореневском районе, сгорел цех готовой продукции, также повреждено пять частных домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Варварские атаки ВСУ по нашим мирным городам и сёлам. Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО "Солнечный край" сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили - основной объём масла не пострадал", - написал Хинштейн. Он добавил, что также в ходе атаки было повреждено пять частных домов. "Выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. По предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель", - отметил он. Уточняется, что погибших и пострадавших нет. "Уважаемые жители, вновь призываю всех воздержаться от поездок в приграничье - там всё ещё крайне небезопасно! Берегите себя и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора региона.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области БПЛА ВСУ атаковали производство растительных масел

Хинштейн: ВСУ атаковали цех по производству растительных масел в Коренево

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел в курском Кореневском районе, сгорел цех готовой продукции, также повреждено пять частных домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Варварские атаки ВСУ по нашим мирным городам и сёлам. Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района. В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО "Солнечный край" сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили - основной объём масла не пострадал", - написал Хинштейн.
Он добавил, что также в ходе атаки было повреждено пять частных домов. "Выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. По предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель", - отметил он.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
"Уважаемые жители, вновь призываю всех воздержаться от поездок в приграничье - там всё ещё крайне небезопасно! Берегите себя и будьте крайне бдительны!", - добавил врио губернатора региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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