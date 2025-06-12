Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Родионов Сергей Федоров / Анна Курникова
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Он зарабатывал миллионы в НХЛ и выглядел как принц из сказки. Она была самой желанной россиянкой. Анна Курникова и Сергей Федоров — идеальная пара российского спорта, которой завидовала вся планета. Что могло пойти не так между двумя суперзвездами? И почему оба до сих пор избегают разговоров о том времени? Правда о романе, который потряс спортивный мир.
Скандальный роман с несовершеннолетней
Восходящая звезда НХЛ, 26-летний Сергей Федоров, встретил 16-летнюю Анну Курникову в 1996 году. Он уже входил в легендарную "Русскую пятерку", она только начинала покорять теннисный мир. Оба красивые, молодые и амбициозные.
Роман вспыхнул мгновенно. Молодые люди стали жить вместе почти сразу после знакомства, что шокировало консервативную американскую публику. За связь с несовершеннолетней хоккеисту грозило почти четыре года тюрьмы, но популярность пары и ее коммерческая привлекательность свели скандал на нет.
Сергей Федоров
Ходили слухи, что роман изначально был постановочным — якобы агенты договорились ради выгодных рекламных контрактов. Федоров позже опровергал эти сплетни, утверждая, что чувства были искренними.
Тайная свадьба в московском ЗАГСе
Влюбленные решились на серьезный шаг в 2001 году. По словам самого Федорова и его матери, они провели тайную церемонию бракосочетания в Москве, арендовав ЗАГС на целый день. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.
Курникова всегда отрицала факт официального брака, предпочитая держать личную жизнь в тайне. Хоккеист, напротив, неоднократно подтверждал, что они действительно были женаты. Эта двусмысленность только подогревала интерес прессы.
Российская теннисистка Анна Курникова
Брак изначально строился на зыбком фундаменте. Оба спортсмена львиную долю времени проводили на тренировках и соревнованиях, практически не видясь. Двенадцатилетняя разница в возрасте и разные жизненные приоритеты тоже давали о себе знать.
Измены и любовные треугольники
Семейная идиллия продлилась считанные месяцы. Курниковой захотелось большего — больших гонораров, внимания, роскоши. Отношения с одним мужчиной, пусть и успешным, наскучили молодой теннисистке.
Первым тревожным звонком стал роман с коллегой Федорова — хоккеистом Павлом Буре. СМИ активно обсуждали возможную помолвку Анны с новым возлюбленным, что вызывало ревность и скандалы в семье. Только настойчивость мужа заставила Буре отступить.
Окончательный удар пришел в том же 2001 году. У Курниковой появился новый возлюбленный — испанский певец Энрике Иглесиас. Роман начался после съемок в клипе "Escape" и поставил жирную точку в браке с российским хоккеистом.
Развод и горькие откровения
Федоров согласился на развод в 2003 году без особых споров. Спустя годы он назовет их любовь "гриппом" — мол, пришлось переболеть чувством к Анне. Курникова же предпочитала кокетливо улыбаться и делать вид, что не понимает, о чем речь, когда журналисты спрашивали о бывшем муже.
Анна Курникова
"Сейчас мы в разводе, и честно говоря, мне бы хотелось побыстрее забыть эту историю", — признавался хоккеист в интервью. Боль от предательства была настолько сильной, что Сергей старался избегать любых упоминаний о бывшей жене.
Курникова тем временем строила новую жизнь с Иглесиасом. Годами ходили слухи, что певец нетрадиционной ориентации, а теннисистка служит лишь прикрытием за хорошую зарплату. Но пара живет вместе уже больше двадцати лет и воспитывает троих детей.
© AP Photo / Kevork DjansezianАнна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год
© AP Photo / Kevork Djansezian
Анна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год
Финансовая катастрофа Федорова
Проблемы в личной жизни оказались не единственными. В конце девяностых хоккеист познакомился с американским "финансистом" Джозефом Зада, который предложил вложиться в сверхприбыльные нефтяные проекты.
Сначала мошенник исправно возвращал деньги с процентами, завоевывая доверие. Потом перестал платить и просто присваивал инвестиции. По данным СМИ, Федоров потерял в этой схеме 43 миллиона долларов — практически все, что заработал за карьеру в НХЛ.
Сергей Федоров
"Все, что заработал в хоккее, ушло в никуда", — признавался спортсмен. Когда афера раскрылась, Зада получил 16 лет тюрьмы, но деньги так и не вернулись. Федорову пришлось начинать жизнь заново в сорок лет.
"Пропасть, страх. Как жить дальше? Неделю был в полной прострации", — описывал хоккеист свои ощущения от банкротства. Американский банк пытался конфисковать его имущество, но адвокаты отстояли права клиента.
Возвращение домой и новая любовь
После финансового краха Федоров вернулся в Россию. В 2009 году подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", что позволило получать стабильный доход и постепенно восстанавливать положение.
После завершения игровой карьеры занялся тренерской деятельностью. Работал генеральным менеджером и главным тренером ЦСКА, добился серьезных успехов — дважды выиграл Кубок Гагарина, и получил звание лучшего тренера КХЛ. В 2024 году завершил тренерскую работу, но остался в наблюдательном совете клуба.
В личной жизни тоже наладилось. В 2015 году женился на Карине Манукян — успешной бизнес-леди и бывшей модели, которая младше его на 20 лет. У пары двое детей — дочь Александра и сын Федор.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров на церемонии закрытия сезона КХЛ 2022/2023 в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров на церемонии закрытия сезона КХЛ 2022/2023 в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Разные судьбы после развода
Курникова завершила теннисную карьеру в 2003 году в возрасте 21 года из-за травм спины. В одиночном разряде не выиграла ни одного титула WTA, зато в парном была первой ракеткой мира. После ухода из спорта сосредоточилась на семье и благотворительности.
© AP Photo / Bret HartmanТеннисистка Анна Курникова
© AP Photo / Bret Hartman
Теннисистка Анна Курникова
Живет в Майами, ведет закрытый образ жизни, редко дает интервью. С Иглесиасом официально не расписана, но их отношения кажутся крепкими. Троих детей воспитывают вместе, стараясь держать их подальше от прессы.
Федоров в свои пятьдесят пять живет полной жизнью. Успешная тренерская карьера принесла финансовую стабильность, семья дает радость. В интервью спокойно вспоминает золотое время НХЛ, а вопросы о браке с Курниковой по-прежнему старается обходить стороной.