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Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову - РИА Новости, 12.06.2025
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08:45 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/kurnikova-2022101947.html
Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову
Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову - РИА Новости, 12.06.2025
Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову
Он зарабатывал миллионы в НХЛ и выглядел как принц из сказки. Она была самой желанной россиянкой. Анна Курникова и Сергей Федоров — идеальная пара российского... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:45:00+03:00
2025-06-12T08:45:00+03:00
спорт
олимпийские игры
анна курникова
энрике иглесиас
павел буре
майами
россия
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Он зарабатывал миллионы в НХЛ и выглядел как принц из сказки. Она была самой желанной россиянкой. Анна Курникова и Сергей Федоров — идеальная пара российского спорта, которой завидовала вся планета. Что могло пойти не так между двумя суперзвездами? И почему оба до сих пор избегают разговоров о том времени? Правда о романе, который потряс спортивный мир.Скандальный роман с несовершеннолетнейВосходящая звезда НХЛ, 26-летний Сергей Федоров, встретил 16-летнюю Анну Курникову в 1996 году. Он уже входил в легендарную "Русскую пятерку", она только начинала покорять теннисный мир. Оба красивые, молодые и амбициозные.Роман вспыхнул мгновенно. Молодые люди стали жить вместе почти сразу после знакомства, что шокировало консервативную американскую публику. За связь с несовершеннолетней хоккеисту грозило почти четыре года тюрьмы, но популярность пары и ее коммерческая привлекательность свели скандал на нет.Ходили слухи, что роман изначально был постановочным — якобы агенты договорились ради выгодных рекламных контрактов. Федоров позже опровергал эти сплетни, утверждая, что чувства были искренними.Тайная свадьба в московском ЗАГСеВлюбленные решились на серьезный шаг в 2001 году. По словам самого Федорова и его матери, они провели тайную церемонию бракосочетания в Москве, арендовав ЗАГС на целый день. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.Курникова всегда отрицала факт официального брака, предпочитая держать личную жизнь в тайне. Хоккеист, напротив, неоднократно подтверждал, что они действительно были женаты. Эта двусмысленность только подогревала интерес прессы.Брак изначально строился на зыбком фундаменте. Оба спортсмена львиную долю времени проводили на тренировках и соревнованиях, практически не видясь. Двенадцатилетняя разница в возрасте и разные жизненные приоритеты тоже давали о себе знать.Измены и любовные треугольникиСемейная идиллия продлилась считанные месяцы. Курниковой захотелось большего — больших гонораров, внимания, роскоши. Отношения с одним мужчиной, пусть и успешным, наскучили молодой теннисистке.Первым тревожным звонком стал роман с коллегой Федорова — хоккеистом Павлом Буре. СМИ активно обсуждали возможную помолвку Анны с новым возлюбленным, что вызывало ревность и скандалы в семье. Только настойчивость мужа заставила Буре отступить.Окончательный удар пришел в том же 2001 году. У Курниковой появился новый возлюбленный — испанский певец Энрике Иглесиас. Роман начался после съемок в клипе "Escape" и поставил жирную точку в браке с российским хоккеистом.Развод и горькие откровенияФедоров согласился на развод в 2003 году без особых споров. Спустя годы он назовет их любовь "гриппом" — мол, пришлось переболеть чувством к Анне. Курникова же предпочитала кокетливо улыбаться и делать вид, что не понимает, о чем речь, когда журналисты спрашивали о бывшем муже."Сейчас мы в разводе, и честно говоря, мне бы хотелось побыстрее забыть эту историю", — признавался хоккеист в интервью. Боль от предательства была настолько сильной, что Сергей старался избегать любых упоминаний о бывшей жене.Курникова тем временем строила новую жизнь с Иглесиасом. Годами ходили слухи, что певец нетрадиционной ориентации, а теннисистка служит лишь прикрытием за хорошую зарплату. Но пара живет вместе уже больше двадцати лет и воспитывает троих детей.Финансовая катастрофа ФедороваПроблемы в личной жизни оказались не единственными. В конце девяностых хоккеист познакомился с американским "финансистом" Джозефом Зада, который предложил вложиться в сверхприбыльные нефтяные проекты.Сначала мошенник исправно возвращал деньги с процентами, завоевывая доверие. Потом перестал платить и просто присваивал инвестиции. По данным СМИ, Федоров потерял в этой схеме 43 миллиона долларов — практически все, что заработал за карьеру в НХЛ."Все, что заработал в хоккее, ушло в никуда", — признавался спортсмен. Когда афера раскрылась, Зада получил 16 лет тюрьмы, но деньги так и не вернулись. Федорову пришлось начинать жизнь заново в сорок лет."Пропасть, страх. Как жить дальше? Неделю был в полной прострации", — описывал хоккеист свои ощущения от банкротства. Американский банк пытался конфисковать его имущество, но адвокаты отстояли права клиента.Возвращение домой и новая любовьПосле финансового краха Федоров вернулся в Россию. В 2009 году подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", что позволило получать стабильный доход и постепенно восстанавливать положение.После завершения игровой карьеры занялся тренерской деятельностью. Работал генеральным менеджером и главным тренером ЦСКА, добился серьезных успехов — дважды выиграл Кубок Гагарина, и получил звание лучшего тренера КХЛ. В 2024 году завершил тренерскую работу, но остался в наблюдательном совете клуба.В личной жизни тоже наладилось. В 2015 году женился на Карине Манукян — успешной бизнес-леди и бывшей модели, которая младше его на 20 лет. У пары двое детей — дочь Александра и сын Федор.Разные судьбы после разводаКурникова завершила теннисную карьеру в 2003 году в возрасте 21 года из-за травм спины. В одиночном разряде не выиграла ни одного титула WTA, зато в парном была первой ракеткой мира. После ухода из спорта сосредоточилась на семье и благотворительности.Живет в Майами, ведет закрытый образ жизни, редко дает интервью. С Иглесиасом официально не расписана, но их отношения кажутся крепкими. Троих детей воспитывают вместе, стараясь держать их подальше от прессы.Федоров в свои пятьдесят пять живет полной жизнью. Успешная тренерская карьера принесла финансовую стабильность, семья дает радость. В интервью спокойно вспоминает золотое время НХЛ, а вопросы о браке с Курниковой по-прежнему старается обходить стороной.
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спорт, олимпийские игры, анна курникова, энрике иглесиас, павел буре, майами, россия, москва
Спорт, Олимпийские игры, Анна Курникова, Энрике Иглесиас, Павел Буре, Майами, Россия, Москва

Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Родионов Сергей Федоров / Анна Курникова
Сергей Федоров / Анна Курникова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Он зарабатывал миллионы в НХЛ и выглядел как принц из сказки. Она была самой желанной россиянкой. Анна Курникова и Сергей Федоров — идеальная пара российского спорта, которой завидовала вся планета. Что могло пойти не так между двумя суперзвездами? И почему оба до сих пор избегают разговоров о том времени? Правда о романе, который потряс спортивный мир.

Скандальный роман с несовершеннолетней

Восходящая звезда НХЛ, 26-летний Сергей Федоров, встретил 16-летнюю Анну Курникову в 1996 году. Он уже входил в легендарную "Русскую пятерку", она только начинала покорять теннисный мир. Оба красивые, молодые и амбициозные.
Роман вспыхнул мгновенно. Молодые люди стали жить вместе почти сразу после знакомства, что шокировало консервативную американскую публику. За связь с несовершеннолетней хоккеисту грозило почти четыре года тюрьмы, но популярность пары и ее коммерческая привлекательность свели скандал на нет.
© РИА Новости / Игорь Золотарев | Перейти в медиабанкСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Игорь Золотарев
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Сергей Федоров
Ходили слухи, что роман изначально был постановочным — якобы агенты договорились ради выгодных рекламных контрактов. Федоров позже опровергал эти сплетни, утверждая, что чувства были искренними.

Тайная свадьба в московском ЗАГСе

Влюбленные решились на серьезный шаг в 2001 году. По словам самого Федорова и его матери, они провели тайную церемонию бракосочетания в Москве, арендовав ЗАГС на целый день. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.
Курникова всегда отрицала факт официального брака, предпочитая держать личную жизнь в тайне. Хоккеист, напротив, неоднократно подтверждал, что они действительно были женаты. Эта двусмысленность только подогревала интерес прессы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоссийская теннисистка Анна Курникова
Российская теннисистка Анна Курникова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Российская теннисистка Анна Курникова
Брак изначально строился на зыбком фундаменте. Оба спортсмена львиную долю времени проводили на тренировках и соревнованиях, практически не видясь. Двенадцатилетняя разница в возрасте и разные жизненные приоритеты тоже давали о себе знать.

Измены и любовные треугольники

Семейная идиллия продлилась считанные месяцы. Курниковой захотелось большего — больших гонораров, внимания, роскоши. Отношения с одним мужчиной, пусть и успешным, наскучили молодой теннисистке.
Первым тревожным звонком стал роман с коллегой Федорова — хоккеистом Павлом Буре. СМИ активно обсуждали возможную помолвку Анны с новым возлюбленным, что вызывало ревность и скандалы в семье. Только настойчивость мужа заставила Буре отступить.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПавел Буре
Павел Буре - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Павел Буре
Окончательный удар пришел в том же 2001 году. У Курниковой появился новый возлюбленный — испанский певец Энрике Иглесиас. Роман начался после съемок в клипе "Escape" и поставил жирную точку в браке с российским хоккеистом.

Развод и горькие откровения

Федоров согласился на развод в 2003 году без особых споров. Спустя годы он назовет их любовь "гриппом" — мол, пришлось переболеть чувством к Анне. Курникова же предпочитала кокетливо улыбаться и делать вид, что не понимает, о чем речь, когда журналисты спрашивали о бывшем муже.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнна Курникова
Анна Курникова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Анна Курникова
"Сейчас мы в разводе, и честно говоря, мне бы хотелось побыстрее забыть эту историю", — признавался хоккеист в интервью. Боль от предательства была настолько сильной, что Сергей старался избегать любых упоминаний о бывшей жене.
Курникова тем временем строила новую жизнь с Иглесиасом. Годами ходили слухи, что певец нетрадиционной ориентации, а теннисистка служит лишь прикрытием за хорошую зарплату. Но пара живет вместе уже больше двадцати лет и воспитывает троих детей.
© AP Photo / Kevork DjansezianАнна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год
Анна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Kevork Djansezian
Анна Курникова и Энрике Иглесиас на трибуне Лос-Анджелес Теннис Сентер, 2004 год

Финансовая катастрофа Федорова

Проблемы в личной жизни оказались не единственными. В конце девяностых хоккеист познакомился с американским "финансистом" Джозефом Зада, который предложил вложиться в сверхприбыльные нефтяные проекты.
Сначала мошенник исправно возвращал деньги с процентами, завоевывая доверие. Потом перестал платить и просто присваивал инвестиции. По данным СМИ, Федоров потерял в этой схеме 43 миллиона долларов — практически все, что заработал за карьеру в НХЛ.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Федоров
"Все, что заработал в хоккее, ушло в никуда", — признавался спортсмен. Когда афера раскрылась, Зада получил 16 лет тюрьмы, но деньги так и не вернулись. Федорову пришлось начинать жизнь заново в сорок лет.
"Пропасть, страх. Как жить дальше? Неделю был в полной прострации", — описывал хоккеист свои ощущения от банкротства. Американский банк пытался конфисковать его имущество, но адвокаты отстояли права клиента.

Возвращение домой и новая любовь

После финансового краха Федоров вернулся в Россию. В 2009 году подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", что позволило получать стабильный доход и постепенно восстанавливать положение.
© Фото : Официальный сайт НХЛХоккеист "Детройт Ред Уингз" Сергей Федоров (слева)
Хоккеист Детройт Ред Уингз Сергей Федоров (слева) - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Официальный сайт НХЛ
Хоккеист "Детройт Ред Уингз" Сергей Федоров (слева)
После завершения игровой карьеры занялся тренерской деятельностью. Работал генеральным менеджером и главным тренером ЦСКА, добился серьезных успехов — дважды выиграл Кубок Гагарина, и получил звание лучшего тренера КХЛ. В 2024 году завершил тренерскую работу, но остался в наблюдательном совете клуба.
В личной жизни тоже наладилось. В 2015 году женился на Карине Манукян — успешной бизнес-леди и бывшей модели, которая младше его на 20 лет. У пары двое детей — дочь Александра и сын Федор.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров на церемонии закрытия сезона КХЛ 2022/2023 в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров на церемонии закрытия сезона КХЛ 2022/2023 в концертном зале Барвиха Luxury Village. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров на церемонии закрытия сезона КХЛ 2022/2023 в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Разные судьбы после развода

Курникова завершила теннисную карьеру в 2003 году в возрасте 21 года из-за травм спины. В одиночном разряде не выиграла ни одного титула WTA, зато в парном была первой ракеткой мира. После ухода из спорта сосредоточилась на семье и благотворительности.
© AP Photo / Bret HartmanТеннисистка Анна Курникова
Теннисистка Анна Курникова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Bret Hartman
Теннисистка Анна Курникова
Живет в Майами, ведет закрытый образ жизни, редко дает интервью. С Иглесиасом официально не расписана, но их отношения кажутся крепкими. Троих детей воспитывают вместе, стараясь держать их подальше от прессы.
Федоров в свои пятьдесят пять живет полной жизнью. Успешная тренерская карьера принесла финансовую стабильность, семья дает радость. В интервью спокойно вспоминает золотое время НХЛ, а вопросы о браке с Курниковой по-прежнему старается обходить стороной.
 
СпортОлимпийские игрыАнна КурниковаЭнрике ИглесиасПавел БуреМайамиРоссияМосква
 
 
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