https://ria.ru/20250612/kurnikova-2022101947.html

Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову

Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову - РИА Новости, 12.06.2025

Дал ей миллионы, а она все равно ушла: как "принц НХЛ" упустил Курникову

Он зарабатывал миллионы в НХЛ и выглядел как принц из сказки. Она была самой желанной россиянкой. Анна Курникова и Сергей Федоров — идеальная пара российского... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:45:00+03:00

2025-06-12T08:45:00+03:00

2025-06-12T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Он зарабатывал миллионы в НХЛ и выглядел как принц из сказки. Она была самой желанной россиянкой. Анна Курникова и Сергей Федоров — идеальная пара российского спорта, которой завидовала вся планета. Что могло пойти не так между двумя суперзвездами? И почему оба до сих пор избегают разговоров о том времени? Правда о романе, который потряс спортивный мир.Скандальный роман с несовершеннолетнейВосходящая звезда НХЛ, 26-летний Сергей Федоров, встретил 16-летнюю Анну Курникову в 1996 году. Он уже входил в легендарную "Русскую пятерку", она только начинала покорять теннисный мир. Оба красивые, молодые и амбициозные.Роман вспыхнул мгновенно. Молодые люди стали жить вместе почти сразу после знакомства, что шокировало консервативную американскую публику. За связь с несовершеннолетней хоккеисту грозило почти четыре года тюрьмы, но популярность пары и ее коммерческая привлекательность свели скандал на нет.Ходили слухи, что роман изначально был постановочным — якобы агенты договорились ради выгодных рекламных контрактов. Федоров позже опровергал эти сплетни, утверждая, что чувства были искренними.Тайная свадьба в московском ЗАГСеВлюбленные решились на серьезный шаг в 2001 году. По словам самого Федорова и его матери, они провели тайную церемонию бракосочетания в Москве, арендовав ЗАГС на целый день. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.Курникова всегда отрицала факт официального брака, предпочитая держать личную жизнь в тайне. Хоккеист, напротив, неоднократно подтверждал, что они действительно были женаты. Эта двусмысленность только подогревала интерес прессы.Брак изначально строился на зыбком фундаменте. Оба спортсмена львиную долю времени проводили на тренировках и соревнованиях, практически не видясь. Двенадцатилетняя разница в возрасте и разные жизненные приоритеты тоже давали о себе знать.Измены и любовные треугольникиСемейная идиллия продлилась считанные месяцы. Курниковой захотелось большего — больших гонораров, внимания, роскоши. Отношения с одним мужчиной, пусть и успешным, наскучили молодой теннисистке.Первым тревожным звонком стал роман с коллегой Федорова — хоккеистом Павлом Буре. СМИ активно обсуждали возможную помолвку Анны с новым возлюбленным, что вызывало ревность и скандалы в семье. Только настойчивость мужа заставила Буре отступить.Окончательный удар пришел в том же 2001 году. У Курниковой появился новый возлюбленный — испанский певец Энрике Иглесиас. Роман начался после съемок в клипе "Escape" и поставил жирную точку в браке с российским хоккеистом.Развод и горькие откровенияФедоров согласился на развод в 2003 году без особых споров. Спустя годы он назовет их любовь "гриппом" — мол, пришлось переболеть чувством к Анне. Курникова же предпочитала кокетливо улыбаться и делать вид, что не понимает, о чем речь, когда журналисты спрашивали о бывшем муже."Сейчас мы в разводе, и честно говоря, мне бы хотелось побыстрее забыть эту историю", — признавался хоккеист в интервью. Боль от предательства была настолько сильной, что Сергей старался избегать любых упоминаний о бывшей жене.Курникова тем временем строила новую жизнь с Иглесиасом. Годами ходили слухи, что певец нетрадиционной ориентации, а теннисистка служит лишь прикрытием за хорошую зарплату. Но пара живет вместе уже больше двадцати лет и воспитывает троих детей.Финансовая катастрофа ФедороваПроблемы в личной жизни оказались не единственными. В конце девяностых хоккеист познакомился с американским "финансистом" Джозефом Зада, который предложил вложиться в сверхприбыльные нефтяные проекты.Сначала мошенник исправно возвращал деньги с процентами, завоевывая доверие. Потом перестал платить и просто присваивал инвестиции. По данным СМИ, Федоров потерял в этой схеме 43 миллиона долларов — практически все, что заработал за карьеру в НХЛ."Все, что заработал в хоккее, ушло в никуда", — признавался спортсмен. Когда афера раскрылась, Зада получил 16 лет тюрьмы, но деньги так и не вернулись. Федорову пришлось начинать жизнь заново в сорок лет."Пропасть, страх. Как жить дальше? Неделю был в полной прострации", — описывал хоккеист свои ощущения от банкротства. Американский банк пытался конфисковать его имущество, но адвокаты отстояли права клиента.Возвращение домой и новая любовьПосле финансового краха Федоров вернулся в Россию. В 2009 году подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", что позволило получать стабильный доход и постепенно восстанавливать положение.После завершения игровой карьеры занялся тренерской деятельностью. Работал генеральным менеджером и главным тренером ЦСКА, добился серьезных успехов — дважды выиграл Кубок Гагарина, и получил звание лучшего тренера КХЛ. В 2024 году завершил тренерскую работу, но остался в наблюдательном совете клуба.В личной жизни тоже наладилось. В 2015 году женился на Карине Манукян — успешной бизнес-леди и бывшей модели, которая младше его на 20 лет. У пары двое детей — дочь Александра и сын Федор.Разные судьбы после разводаКурникова завершила теннисную карьеру в 2003 году в возрасте 21 года из-за травм спины. В одиночном разряде не выиграла ни одного титула WTA, зато в парном была первой ракеткой мира. После ухода из спорта сосредоточилась на семье и благотворительности.Живет в Майами, ведет закрытый образ жизни, редко дает интервью. С Иглесиасом официально не расписана, но их отношения кажутся крепкими. Троих детей воспитывают вместе, стараясь держать их подальше от прессы.Федоров в свои пятьдесят пять живет полной жизнью. Успешная тренерская карьера принесла финансовую стабильность, семья дает радость. В интервью спокойно вспоминает золотое время НХЛ, а вопросы о браке с Курниковой по-прежнему старается обходить стороной.

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спорт, олимпийские игры, анна курникова, энрике иглесиас, павел буре, майами, россия, москва