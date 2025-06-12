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СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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18:27 12.06.2025 (обновлено: 22:31 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022533333.html
СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии
СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии
Единственным известным выжившим в авиакатастрофе самолета Boeing 787-8 Dreamliner оказался гражданин Великобритании, пишет The Telegraph. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:27:00+03:00
2025-06-12T22:31:00+03:00
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Единственным известным выжившим в авиакатастрофе самолета Boeing 787-8 Dreamliner оказался гражданин Великобритании, пишет The Telegraph."Сорокалетний Вишваш Кумар Рамеш из Лондона рассказал, что видел вокруг себя тела после того, как самолет рухнул в пригороде западного города Ахмадабад. Полиция передала, что выживший сидел на месте 11А, что соответствует имени Рамеша, указанному в полетном листе. Неясно, как он выжил, но части самолета, по-видимому, остались целыми после крушения", — говорится в материале.Издание сообщило, что Виваш Рамеш, навестив семью, возвращался в Великобританию, вместе со своим братом, который также был в самолете и сидел в другом ряду.Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте крушения удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 290.
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022531791.html
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индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире
Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире
СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии

Telegraph: единственным выжившим после крушения самолета оказался британец

© Фото : HTВыживший в катастрофе рейса Air India 171
Выживший в катастрофе рейса Air India 171 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : HT
Выживший в катастрофе рейса Air India 171
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Единственным известным выжившим в авиакатастрофе самолета Boeing 787-8 Dreamliner оказался гражданин Великобритании, пишет The Telegraph.
"Сорокалетний Вишваш Кумар Рамеш из Лондона рассказал, что видел вокруг себя тела после того, как самолет рухнул в пригороде западного города Ахмадабад. Полиция передала, что выживший сидел на месте 11А, что соответствует имени Рамеша, указанному в полетном листе. Неясно, как он выжил, но части самолета, по-видимому, остались целыми после крушения", — говорится в материале.
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ
Вчера, 18:18
Издание сообщило, что Виваш Рамеш, навестив семью, возвращался в Великобританию, вместе со своим братом, который также был в самолете и сидел в другом ряду.
Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте крушения удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 290.
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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ИндияКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеВ мире
 
 
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