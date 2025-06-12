https://ria.ru/20250612/krushenie-2022533333.html

СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии

СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии

Единственным известным выжившим в авиакатастрофе самолета Boeing 787-8 Dreamliner оказался гражданин Великобритании, пишет The Telegraph. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:27:00+03:00

2025-06-12T18:27:00+03:00

2025-06-12T22:31:00+03:00

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Единственным известным выжившим в авиакатастрофе самолета Boeing 787-8 Dreamliner оказался гражданин Великобритании, пишет The Telegraph."Сорокалетний Вишваш Кумар Рамеш из Лондона рассказал, что видел вокруг себя тела после того, как самолет рухнул в пригороде западного города Ахмадабад. Полиция передала, что выживший сидел на месте 11А, что соответствует имени Рамеша, указанному в полетном листе. Неясно, как он выжил, но части самолета, по-видимому, остались целыми после крушения", — говорится в материале.Издание сообщило, что Виваш Рамеш, навестив семью, возвращался в Великобританию, вместе со своим братом, который также был в самолете и сидел в другом ряду.Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте крушения удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 290.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022531791.html

https://ria.ru/20250612/boeing-2022505201.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире