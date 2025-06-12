https://ria.ru/20250612/korner-2022505474.html
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России" - РИА Новости, 12.06.2025
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"
Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:41:00+03:00
2025-06-12T15:41:00+03:00
2025-06-12T16:45:00+03:00
вьетнам
ханой
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российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама, Ханое, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Это одна из инициатив государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Церемонию открытия провел представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) во Вьетнаме Илья Колтыгин", - говорится в сообщении. Мероприятие также посетили представители местных властей. "Это большой шаг в продвижении продукции под брендом "Сделано в России". В будущем мы собираемся активно развивать сеть магазинов во Вьетнаме. Российская продукция демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность для местного населения. Открытие таких точек повышает узнаваемость наших продуктов и открывает новые горизонты для сотрудничества России и Вьетнама", – подчеркнул Колтыгин. Сеть WinMart насчитывает около 3,7 тысячи магазинов, которые можно найти почти в каждом вьетнамском городе. В корнере "Сделано в России" в WinMart жители Ханоя смогут приобрести высококачественные и экологически чистые продукты питания, прошедшие все необходимые проверки качества, часть из которых также представлена в российском национальном павильоне. Павильон помогает российским производителям АПК укреплять свои позиции на вьетнамском рынке. Павильон во Вьетнаме, открывшийся в 2017 году, предлагает более 900 товарных позиций от более 50 российских производителей, например, кондитерские изделия, молочные продукты, а также традиционные российские пельмени. Особой популярностью у вьетнамских покупателей пользуются конфеты, подсолнечное масло, мясные продукты. Павильон находится в деловом квартале Ханоя, что позволяет привлечь внимание местных бизнесменов и потенциальных клиентов. Павильон российских продуктов во Вьетнаме является ключевым звеном в развитии торговых отношений между странами, предлагая комплексные решения для экспорта и импорта, а также налаживая связи между российскими и вьетнамскими компаниями. Российские экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК в следующих странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Анталья) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд).
https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вьетнам, ханой, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Вьетнам, Ханой, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"
Первый корнер "Сделано в России" открылся в столице Вьетнама Ханое
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама, Ханое, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Это одна из инициатив государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Церемонию открытия провел представитель Российского экспортного центра (РЭЦ)
во Вьетнаме
Илья Колтыгин", - говорится в сообщении.
Мероприятие также посетили представители местных властей.
"Это большой шаг в продвижении продукции под брендом "Сделано в России". В будущем мы собираемся активно развивать сеть магазинов во Вьетнаме. Российская продукция демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность для местного населения. Открытие таких точек повышает узнаваемость наших продуктов и открывает новые горизонты для сотрудничества России
и Вьетнама", – подчеркнул Колтыгин.
Сеть WinMart насчитывает около 3,7 тысячи магазинов, которые можно найти почти в каждом вьетнамском городе.
В корнере "Сделано в России" в WinMart жители Ханоя
смогут приобрести высококачественные и экологически чистые продукты питания, прошедшие все необходимые проверки качества, часть из которых также представлена в российском национальном павильоне. Павильон помогает российским производителям АПК укреплять свои позиции на вьетнамском рынке.
Павильон во Вьетнаме, открывшийся в 2017 году, предлагает более 900 товарных позиций от более 50 российских производителей, например, кондитерские изделия, молочные продукты, а также традиционные российские пельмени. Особой популярностью у вьетнамских покупателей пользуются конфеты, подсолнечное масло, мясные продукты. Павильон находится в деловом квартале Ханоя, что позволяет привлечь внимание местных бизнесменов и потенциальных клиентов.
Павильон российских продуктов во Вьетнаме является ключевым звеном в развитии торговых отношений между странами, предлагая комплексные решения для экспорта и импорта, а также налаживая связи между российскими и вьетнамскими компаниями.
Российские экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК в следующих странах: КНР
(Шанхай
), ОАЭ
(Дубай
), Вьетнам (Ханой), Египет
(Каир
), Турция
(Анталья
) и Саудовская Аравия
(Эр-Рияд
).