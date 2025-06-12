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В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России" - РИА Новости, 12.06.2025
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15:41 12.06.2025 (обновлено: 16:45 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/korner-2022505474.html
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России" - РИА Новости, 12.06.2025
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"
Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:41:00+03:00
2025-06-12T16:45:00+03:00
вьетнам
ханой
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама, Ханое, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Это одна из инициатив государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Церемонию открытия провел представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) во Вьетнаме Илья Колтыгин", - говорится в сообщении. Мероприятие также посетили представители местных властей. "Это большой шаг в продвижении продукции под брендом "Сделано в России". В будущем мы собираемся активно развивать сеть магазинов во Вьетнаме. Российская продукция демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность для местного населения. Открытие таких точек повышает узнаваемость наших продуктов и открывает новые горизонты для сотрудничества России и Вьетнама", – подчеркнул Колтыгин. Сеть WinMart насчитывает около 3,7 тысячи магазинов, которые можно найти почти в каждом вьетнамском городе. В корнере "Сделано в России" в WinMart жители Ханоя смогут приобрести высококачественные и экологически чистые продукты питания, прошедшие все необходимые проверки качества, часть из которых также представлена в российском национальном павильоне. Павильон помогает российским производителям АПК укреплять свои позиции на вьетнамском рынке. Павильон во Вьетнаме, открывшийся в 2017 году, предлагает более 900 товарных позиций от более 50 российских производителей, например, кондитерские изделия, молочные продукты, а также традиционные российские пельмени. Особой популярностью у вьетнамских покупателей пользуются конфеты, подсолнечное масло, мясные продукты. Павильон находится в деловом квартале Ханоя, что позволяет привлечь внимание местных бизнесменов и потенциальных клиентов. Павильон российских продуктов во Вьетнаме является ключевым звеном в развитии торговых отношений между странами, предлагая комплексные решения для экспорта и импорта, а также налаживая связи между российскими и вьетнамскими компаниями. Российские экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК в следующих странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Анталья) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд).
https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html
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вьетнам, ханой, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Вьетнам, Ханой, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"

Первый корнер "Сделано в России" открылся в столице Вьетнама Ханое

© Фото : Пресс-служба РЭЦВ столице Вьетнама, Ханое, состоялось торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart
В столице Вьетнама, Ханое, состоялось торжественное открытие первого корнера Сделано в России на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
В столице Вьетнама, Ханое, состоялось торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама, Ханое, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Это одна из инициатив государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Церемонию открытия провел представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) во Вьетнаме Илья Колтыгин", - говорится в сообщении.
Российский экспортный центр представляет более 40 компаний на бизнес-миссии Сделано в России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний
11 июня, 12:33
Мероприятие также посетили представители местных властей.
"Это большой шаг в продвижении продукции под брендом "Сделано в России". В будущем мы собираемся активно развивать сеть магазинов во Вьетнаме. Российская продукция демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность для местного населения. Открытие таких точек повышает узнаваемость наших продуктов и открывает новые горизонты для сотрудничества России и Вьетнама", – подчеркнул Колтыгин.
Сеть WinMart насчитывает около 3,7 тысячи магазинов, которые можно найти почти в каждом вьетнамском городе.
В корнере "Сделано в России" в WinMart жители Ханоя смогут приобрести высококачественные и экологически чистые продукты питания, прошедшие все необходимые проверки качества, часть из которых также представлена в российском национальном павильоне. Павильон помогает российским производителям АПК укреплять свои позиции на вьетнамском рынке.
Павильон во Вьетнаме, открывшийся в 2017 году, предлагает более 900 товарных позиций от более 50 российских производителей, например, кондитерские изделия, молочные продукты, а также традиционные российские пельмени. Особой популярностью у вьетнамских покупателей пользуются конфеты, подсолнечное масло, мясные продукты. Павильон находится в деловом квартале Ханоя, что позволяет привлечь внимание местных бизнесменов и потенциальных клиентов.
Павильон российских продуктов во Вьетнаме является ключевым звеном в развитии торговых отношений между странами, предлагая комплексные решения для экспорта и импорта, а также налаживая связи между российскими и вьетнамскими компаниями.
Российские экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК в следующих странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Анталья) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд).
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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10 июня, 20:28
 
ВьетнамХанойРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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