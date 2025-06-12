https://ria.ru/20250612/korner-2022505474.html

В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"

В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России" - РИА Новости, 12.06.2025

В Ханое открылся первый корнер "Сделано в России"

Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:41:00+03:00

2025-06-12T15:41:00+03:00

2025-06-12T16:45:00+03:00

вьетнам

ханой

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественное открытие первого корнера "Сделано в России" на базе крупнейшей вьетнамской сети супермаркетов WinMart состоялось 12 июня в столице Вьетнама, Ханое, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Это одна из инициатив государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Церемонию открытия провел представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) во Вьетнаме Илья Колтыгин", - говорится в сообщении. Мероприятие также посетили представители местных властей. "Это большой шаг в продвижении продукции под брендом "Сделано в России". В будущем мы собираемся активно развивать сеть магазинов во Вьетнаме. Российская продукция демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность для местного населения. Открытие таких точек повышает узнаваемость наших продуктов и открывает новые горизонты для сотрудничества России и Вьетнама", – подчеркнул Колтыгин. Сеть WinMart насчитывает около 3,7 тысячи магазинов, которые можно найти почти в каждом вьетнамском городе. В корнере "Сделано в России" в WinMart жители Ханоя смогут приобрести высококачественные и экологически чистые продукты питания, прошедшие все необходимые проверки качества, часть из которых также представлена в российском национальном павильоне. Павильон помогает российским производителям АПК укреплять свои позиции на вьетнамском рынке. Павильон во Вьетнаме, открывшийся в 2017 году, предлагает более 900 товарных позиций от более 50 российских производителей, например, кондитерские изделия, молочные продукты, а также традиционные российские пельмени. Особой популярностью у вьетнамских покупателей пользуются конфеты, подсолнечное масло, мясные продукты. Павильон находится в деловом квартале Ханоя, что позволяет привлечь внимание местных бизнесменов и потенциальных клиентов. Павильон российских продуктов во Вьетнаме является ключевым звеном в развитии торговых отношений между странами, предлагая комплексные решения для экспорта и импорта, а также налаживая связи между российскими и вьетнамскими компаниями. Российские экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК в следующих странах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Анталья) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд).

https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html

https://ria.ru/20250610/prodvizhenie-2022119349.html

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вьетнам, ханой, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика