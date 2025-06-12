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Концерт ко Дню России посетили более 70 тысяч человек

Концерт ко Дню России посетили более 70 тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2025

Концерт ко Дню России посетили более 70 тысяч человек

Более 70 тыс москвичей и гостей столицы посетили концерт ко Дню России, правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 70 тыс москвичей и гостей столицы посетили концерт ко Дню России, правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Москве на Красной площади накануне состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Его посетили более 70 тысяч москвичей и гостей столицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк. Представитель МВД отметила, что сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка на этом мероприятии. Правонарушений не допущено, заключила Волк.

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