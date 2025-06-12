https://ria.ru/20250612/kndr-2022415767.html
КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей
КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей - РИА Новости, 12.06.2025
КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей
КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее, сообщили в Объединенном... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:37:00+03:00
2025-06-12T05:37:00+03:00
2025-06-12T05:37:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ли чжэ мен
объединенный комитет начальников штабов (сша)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101528/33/1015283391_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_8da6020170b220bb13f77d7b1c19c6ab.jpg
СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. Ранее ОКНШ сообщало, что южнокорейские военные по приказу президента в среду приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР в рамках выполнения предвыборного обещания нового президента Ли Чжэ Мёна "Сегодня, 12 июня, шумовые трансляции Северной Кореи в сторону Южной не зафиксированы ни в одном районе", - заявили в ОКНШ. Как уточнили военные, последняя зафиксированная трансляция со стороны КНДР прошла поздним вечером в среду. Прекращение пропагандистского вещания со стороны Южной Кореи произошло спустя год после его возобновления военными в ответ на неоднократные запуски КНДР воздушных шаров с мусором через границу. Запуски, в свою очередь, проводились КНДР в ответ на отправку туда пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в ходе предвыборной кампании обещал приостановить распространение листовок, а также трансляций по громкоговорителям в рамках усилий по улучшению межкорейских отношений. Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению президентских обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49,42% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.
https://ria.ru/20250529/kndr-2019693383.html
https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101528/33/1015283391_429:0:3000:1928_1920x0_80_0_0_68161ed70119abc355917b97d09a6050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, ли чжэ мен, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Объединенный комитет начальников штабов (США)
КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей
КНДР вслед за Южной Кореей приостановила вещание по громкоговорителям
СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Ранее ОКНШ
сообщало, что южнокорейские военные по приказу президента в среду приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР
в рамках выполнения предвыборного обещания нового президента Ли Чжэ Мёна
"Сегодня, 12 июня, шумовые трансляции Северной Кореи в сторону Южной не зафиксированы ни в одном районе", - заявили в ОКНШ.
Как уточнили военные, последняя зафиксированная трансляция со стороны КНДР прошла поздним вечером в среду.
Прекращение пропагандистского вещания со стороны Южной Кореи
произошло спустя год после его возобновления военными в ответ на неоднократные запуски КНДР воздушных шаров с мусором через границу. Запуски, в свою очередь, проводились КНДР в ответ на отправку туда пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в ходе предвыборной кампании обещал приостановить распространение листовок, а также трансляций по громкоговорителям в рамках усилий по улучшению межкорейских отношений.
Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению президентских обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49,42% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.