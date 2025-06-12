https://ria.ru/20250612/kndr-2022415767.html

КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей

КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей - РИА Новости, 12.06.2025

КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей

КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее, сообщили в Объединенном... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:37:00+03:00

2025-06-12T05:37:00+03:00

2025-06-12T05:37:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ли чжэ мен

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. Ранее ОКНШ сообщало, что южнокорейские военные по приказу президента в среду приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР в рамках выполнения предвыборного обещания нового президента Ли Чжэ Мёна "Сегодня, 12 июня, шумовые трансляции Северной Кореи в сторону Южной не зафиксированы ни в одном районе", - заявили в ОКНШ. Как уточнили военные, последняя зафиксированная трансляция со стороны КНДР прошла поздним вечером в среду. Прекращение пропагандистского вещания со стороны Южной Кореи произошло спустя год после его возобновления военными в ответ на неоднократные запуски КНДР воздушных шаров с мусором через границу. Запуски, в свою очередь, проводились КНДР в ответ на отправку туда пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в ходе предвыборной кампании обещал приостановить распространение листовок, а также трансляций по громкоговорителям в рамках усилий по улучшению межкорейских отношений. Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению президентских обязанностей 4 июня после победы на выборах главы государства, где он получил 49,42% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.

https://ria.ru/20250529/kndr-2019693383.html

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ли чжэ мен, объединенный комитет начальников штабов (сша)