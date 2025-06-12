https://ria.ru/20250612/khodataystvo--2022479036.html

Суд в США отклонил ходатайство России о разбирательстве по делу ЮКОСа

Суд в США отклонил ходатайство России о разбирательстве по делу ЮКОСа - РИА Новости, 12.06.2025

Суд в США отклонил ходатайство России о разбирательстве по делу ЮКОСа

Американский федеральный суд в столичном округе Колумбия отклонил ходатайства России о прекращении или приостановке разбирательства, в рамках которого дочерняя... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:16:00+03:00

2025-06-12T13:16:00+03:00

2025-06-12T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский федеральный суд в столичном округе Колумбия отклонил ходатайства России о прекращении или приостановке разбирательства, в рамках которого дочерняя компания ЮКОСа Yukos Capital пытается взыскать с российской стороны порядка пяти миллиардов долларов, говорится в решении суда. "Ходатайства Российской Федерации о прекращении разбирательства, приостановке разбирательства и дополнительное ходатайство о приостановке разбирательства отклонены", - говорится в документе, копия которого была размещена в электронной базе данных суда. Как следует из документа, разбирательство велось на основании иска, поданного бывшей дочерней компанией ЮКОСа Yukos Capital в марте 2022 года. Иск был подан после того, как международный арбитраж постановил, что Россия должна была выплатить Yukos Capital около пяти миллиардов долларов. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года. Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов. В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.

https://ria.ru/20241020/soobschenie-1978933548.html

https://ria.ru/20250411/yukos-2010668782.html

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юкос, россия, нидерланды, амстердам, в мире