https://ria.ru/20250612/jakutija-2022423220.html

Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии

Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии - РИА Новости, 12.06.2025

Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии

Тело мужчины достали из-под завалов на месте обрушения породы на руднике в Якутии, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщило региональное... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:18:00+03:00

2025-06-12T07:18:00+03:00

2025-06-12T07:18:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тело мужчины достали из-под завалов на месте обрушения породы на руднике в Якутии, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале. Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии. Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону пояснили РИА Новости, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма". "По уточненной информации, работа рудника приостановлена для выявления причины происшествия. Из под завала извлечен пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное. К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из под завалов без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства. АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%. Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото и другие минералы.

https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html

https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)