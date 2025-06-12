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Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии - РИА Новости, 12.06.2025
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07:18 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/jakutija-2022423220.html
Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии
Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии - РИА Новости, 12.06.2025
Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии
Тело мужчины достали из-под завалов на месте обрушения породы на руднике в Якутии, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщило региональное... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:18:00+03:00
2025-06-12T07:18:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тело мужчины достали из-под завалов на месте обрушения породы на руднике в Якутии, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале. Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии. Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону пояснили РИА Новости, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма". "По уточненной информации, работа рудника приостановлена для выявления причины происшествия. Из под завала извлечен пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное. К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из под завалов без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства. АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%. Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото и другие минералы.
https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тело мужчины извлекли из-под завалов на руднике в Якутии

Тело мужчины извлекли из-под завалов после обрушения породы на руднике в Якутии

© РИА Новости / Питалев ИльяШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Питалев Илья
Шахта. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тело мужчины достали из-под завалов на месте обрушения породы на руднике в Якутии, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии. Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону пояснили РИА Новости, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".
Шахтер - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"
4 июня, 07:14
"По уточненной информации, работа рудника приостановлена для выявления причины происшествия. Из под завала извлечен пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное. К сожалению, тело второго мужчины обнаружено и извлечено из под завалов без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.
АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.
Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото и другие минералы.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"
4 июня, 07:14
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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