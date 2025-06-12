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Израиль допускает скорое начало военных действий против Ирана, сообщил NBC - РИА Новости, 12.06.2025
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19:59 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/izrail-2022541871.html
Израиль допускает скорое начало военных действий против Ирана, сообщил NBC
Израиль допускает скорое начало военных действий против Ирана, сообщил NBC - РИА Новости, 12.06.2025
Израиль допускает скорое начало военных действий против Ирана, сообщил NBC
Израиль рассматривает возможность начала военных действий против Ирана в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:59:00+03:00
2025-06-12T19:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность начала военных действий против Ирана в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Израиль рассматривает возможность начала военных действий против Ирана в ближайшие дни", - говорится в сообщении. По данным источников телеканала, Израиль, скорее всего, будет действовать без поддержки США. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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в мире, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Иран, Израиль, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль допускает скорое начало военных действий против Ирана, сообщил NBC

NBC: Израиль рассматривает начало военных действий против Ирана в ближайшие дни

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность начала военных действий против Ирана в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Израиль рассматривает возможность начала военных действий против Ирана в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
По данным источников телеканала, Израиль, скорее всего, будет действовать без поддержки США.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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В миреИранИзраильСШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
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