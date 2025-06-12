https://ria.ru/20250612/izrail-2022412037.html

Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске

Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске - РИА Новости, 12.06.2025

Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске

Большинство членов израильского кнессета (парламента) проголосовали против законопроекта о его роспуске, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:36:00+03:00

2025-06-12T04:36:00+03:00

2025-06-12T04:36:00+03:00

в мире

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

израиль

кнессет израиля

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство членов израильского кнессета (парламента) проголосовали против законопроекта о его роспуске, сообщает издание Times of Israel. "Поддержанный оппозицией законопроект о роспуске кнессета не прошел предварительное пленарное чтение: законодатели проголосовали против в соотношении 62 к 51 после того, как большинство ультраортодоксальных законодателей согласились не поддерживать это предложение", - сообщает издание. Как отмечается, провал законопроекта означает, что оппозиция не сможет вновь подать ходатайство о роспуске парламента в течение следующих шести месяцев. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила на прошлой неделе, что правящая коалиция премьера страны Биньямина Нетаньяху оказалась на грани развала, так как блок религиозных партий угрожал выйти из нее из-за неспособности урегулировать споры о службе ортодоксальной еврейской молодежи в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Оппозиционные партии на фоне этих событий объявили, что на этой неделе внесут на пленуме кнессета законопроект о роспуске его нынешнего созыва.

https://ria.ru/20250406/britaniya-2009594314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), израиль, кнессет израиля