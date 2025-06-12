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Полиция применила водометы против демонстрантов в Ирландии - РИА Новости, 12.06.2025
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05:27 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/irlandija-2022415162.html
Полиция применила водометы против демонстрантов в Ирландии
Полиция применила водометы против демонстрантов в Ирландии - РИА Новости, 12.06.2025
Полиция применила водометы против демонстрантов в Ирландии
Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в ходе беспорядков, вспыхнувших в североирландском городе Баллимина на фоне дела о попытке... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:27:00+03:00
2025-06-12T05:27:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в ходе беспорядков, вспыхнувших в североирландском городе Баллимина на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщает телеканал Sky News. "Сегодня вечером полиция впервые применила водометы на улицах Баллимины", - говорится материале. Телеканал также отмечает, что демонстранты подожгли местный центр досуга, в котором власти разместили укрывшихся от беспорядков жителей - все находившиеся в здании люди эвакуированы в безопасные места. По данным телеканала, число пострадавших в ходе беспорядков правоохранителей достигло 32, шесть человек задержаны. Демонстранты кидают в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки. В понедельник два 14-летних подростка предстали перед местным судом по обвинению в попытке изнасилования. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. Люди собрались недалеко от места предполагаемого нападения, чтобы поддержать семью жертвы, однако часть толпы учинила беспорядки. Поздно вечером и ночью произошли стычки с полицией, в ходе которых пострадали 15 полицейских и произошло несколько поджогов.
https://ria.ru/20250611/irlandiya-2022208338.html
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в мире, ирландия
В мире, Ирландия
Полиция применила водометы против демонстрантов в Ирландии

Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в Ирландии

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция применила водометы против агрессивных демонстрантов в ходе беспорядков, вспыхнувших в североирландском городе Баллимина на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка, сообщает телеканал Sky News.
"Сегодня вечером полиция впервые применила водометы на улицах Баллимины", - говорится материале.
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Телеканал также отмечает, что демонстранты подожгли местный центр досуга, в котором власти разместили укрывшихся от беспорядков жителей - все находившиеся в здании люди эвакуированы в безопасные места.
По данным телеканала, число пострадавших в ходе беспорядков правоохранителей достигло 32, шесть человек задержаны. Демонстранты кидают в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки.
В понедельник два 14-летних подростка предстали перед местным судом по обвинению в попытке изнасилования. СМИ отмечают, что на слушании присутствовал переводчик с румынского. Люди собрались недалеко от места предполагаемого нападения, чтобы поддержать семью жертвы, однако часть толпы учинила беспорядки. Поздно вечером и ночью произошли стычки с полицией, в ходе которых пострадали 15 полицейских и произошло несколько поджогов.
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