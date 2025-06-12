https://ria.ru/20250612/iran-2022491255.html

Иран объявил о начале военных учений

Иран объявил о начале военных учений - РИА Новости, 12.06.2025

Иран объявил о начале военных учений

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, "сфокусированных на маневрах врага", передает агентство IRIB. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:27:00+03:00

2025-06-12T14:27:00+03:00

2025-06-12T14:31:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отдал приказ о начале военных учений, "сфокусированных на маневрах врага", передает агентство IRIB. Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. "Глава генштаба вооруженных сил отдал приказ о начале военных учений в 2025 году… Эти учения будут распланированы и проведены с отступлением от графика ВС и с фокусом на маневрах врага", - говорится в сообщении. Ранее в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами на фоне данных о готовящемся ударе по Ирану заявил, что иранские военные готовы к любому сценарию, в том числе к войне, и предостерёг "врага" от совершения ошибок, заявив, что Иран давно готов к ведению боевых действий. В понедельник иранский Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) подчеркнул, что полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят исламской республике в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля. Кроме того, иранские власти уточняли, что информация позволит увеличить точность иранских ракет. Также на фоне информации о возможных действиях Израиля против Ирана глава генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери в середине мая заявлял, что Мощь иранских систем ПВО возросла более чем в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, хосейн салами