Рейтинг@Mail.ru
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 12.06.2025 (обновлено: 12:48 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/iran-2022456018.html
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:39:00+03:00
2025-06-12T12:48:00+03:00
в мире
иран
магатэ
великобритания
сша
михаил ульянов (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820591723_0:31:3172:1815_1920x0_80_0_0_ce8dd89df6f17edd5656ec9e1101c94f.jpg
ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).МИД и ОАЭИ сообщили, что Иран на данный момент прорабатывает меры в ответ на принятие антииранской резолюции в МАГАТЭ.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.
https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html
иран
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820591723_220:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2db084cc25048431dda4fbd2c2a287f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, магатэ, великобритания, сша, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Иран, МАГАТЭ, Великобритания, США, Михаил Ульянов (дипломат)
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ

МИД Ирана осудил принятие антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
МИД и ОАЭИ сообщили, что Иран на данный момент прорабатывает меры в ответ на принятие антииранской резолюции в МАГАТЭ.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ
Вчера, 11:46
 
В миреИранМАГАТЭВеликобританияСШАМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала