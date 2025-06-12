https://ria.ru/20250612/iran-2022456018.html
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:39:00+03:00
2025-06-12T11:39:00+03:00
2025-06-12T12:48:00+03:00
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михаил ульянов (дипломат)
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ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).МИД и ОАЭИ сообщили, что Иран на данный момент прорабатывает меры в ответ на принятие антииранской резолюции в МАГАТЭ.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.
https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ, великобритания, сша, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Иран, МАГАТЭ, Великобритания, США, Михаил Ульянов (дипломат)
Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ
МИД Ирана осудил принятие антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ