https://ria.ru/20250612/iran-2022456018.html

Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025

Иран осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ

МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:39:00+03:00

2025-06-12T11:39:00+03:00

2025-06-12T12:48:00+03:00

в мире

иран

магатэ

великобритания

сша

михаил ульянов (дипломат)

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ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).МИД и ОАЭИ сообщили, что Иран на данный момент прорабатывает меры в ответ на принятие антииранской резолюции в МАГАТЭ.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.

https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html

иран

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, магатэ, великобритания, сша, михаил ульянов (дипломат)