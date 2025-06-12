https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html

Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025

Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:46:00+03:00

2025-06-12T11:46:00+03:00

2025-06-12T16:58:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики."Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению в безопасном месте и замене центрифуг первого поколения <…> в Фордо на современные центрифуги шестого поколения", — говорится в документе.Оба ведомства осудили действия США и "евротройки" при принятии антииранской резолюции МАГАТЭ и добавили, что Тегеран прорабатывает ответные меры.Резолюция МАГАТЭ

https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, магатэ, новости - ядерные технологии