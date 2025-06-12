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Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025
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11:46 12.06.2025 (обновлено: 16:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html
Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ
Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025
Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ
Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:46:00+03:00
2025-06-12T16:58:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики."Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению в безопасном месте и замене центрифуг первого поколения &lt;…&gt; в Фордо на современные центрифуги шестого поколения", — говорится в документе.Оба ведомства осудили действия США и "евротройки" при принятии антииранской резолюции МАГАТЭ и добавили, что Тегеран прорабатывает ответные меры.Резолюция МАГАТЭ
https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html
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в мире, иран, магатэ, новости - ядерные технологии
В мире, Иран, МАГАТЭ, Новости - Ядерные технологии
Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

ОАЭИ Ирана запустит центр по обогащению урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики.
"Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению в безопасном месте и замене центрифуг первого поколения <…> в Фордо на современные центрифуги шестого поколения", — говорится в документе.
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Оба ведомства осудили действия США и "евротройки" при принятии антииранской резолюции МАГАТЭ и добавили, что Тегеран прорабатывает ответные меры.

Резолюция МАГАТЭ

  • Проект резолюции по иранскому вопросу внесли западные страны.
  • Согласно документу, Иран должен вернуться к полному выполнению СВПД.
  • При этом Запад не проявляет никакого намерения соблюдать этот план в части снятия санкций.
  • За проголосовали 19 стран, против — Россия, Китай и Буркина-Фасо, еще 11 стран воздержались.
  • Убедительной поддержки документ не получил, отметил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
  • Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи поблагодарил Россию, Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа за то, что они не поддержали резолюцию.
  • Тегеран продолжит обогащение урана, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
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