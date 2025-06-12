Иран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ
ОАЭИ Ирана запустит центр по обогащению урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики.
"Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению в безопасном месте и замене центрифуг первого поколения <…> в Фордо на современные центрифуги шестого поколения", — говорится в документе.
Резолюция МАГАТЭ
- Проект резолюции по иранскому вопросу внесли западные страны.
- Согласно документу, Иран должен вернуться к полному выполнению СВПД.
- При этом Запад не проявляет никакого намерения соблюдать этот план в части снятия санкций.
- За проголосовали 19 стран, против — Россия, Китай и Буркина-Фасо, еще 11 стран воздержались.
- Убедительной поддержки документ не получил, отметил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
- Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи поблагодарил Россию, Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа за то, что они не поддержали резолюцию.
- Тегеран продолжит обогащение урана, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
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