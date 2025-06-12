https://ria.ru/20250612/iran-2022441344.html

ВС Ирана прокомментировали сообщения о возможной израильской атаке

ВС Ирана прокомментировали сообщения о возможной израильской атаке - РИА Новости, 12.06.2025

ВС Ирана прокомментировали сообщения о возможной израильской атаке

Иранские военные готовы к любому сценарию, в том числе к войне, заявил на фоне данных о готовящемся ударе по Ирану командующий Корпусом стражей исламской... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:16:00+03:00

2025-06-12T10:16:00+03:00

2025-06-12T11:38:00+03:00

иран

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ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Иранские военные готовы к любому сценарию, в том числе к войне, заявил на фоне данных о готовящемся ударе по Ирану командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.Телеканал CBS News со ссылкой на американские источники ранее сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом отмечалось, что в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке."Враг иногда угрожает нам военным (сценарием - ред.). Мы всегда говорили и говорим сегодня: мы абсолютно готовы к любому сценарию", - приводит слова Салами агентство SNN.Салами также предостерёг "врага" от совершения ошибок, заявив, что Иран давно готов к войне.В понедельник иранский Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) подчеркнул, что полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят исламской республике в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля. Кроме того, иранские власти уточняли, что информация позволит увеличить точность иранских ракет.Также на фоне информации о возможных действиях Израиля против Ирана глава генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери в середине мая заявлял, что Мощь иранских систем ПВО возросла более чем в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.Иран в минувшем году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары.Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html

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иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хосейн салами, хамас, хезболла, хасан насрулла, исмаил хания, тегеран (город), израиль