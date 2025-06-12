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Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025
Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:43:00+03:00
2025-06-12T15:43:00+03:00
2025-06-12T15:53:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.
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иран, магатэ, в мире, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, михаил ульянов (дипломат)
Иран, МАГАТЭ, В мире, Россия, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Михаил Ульянов (дипломат)
Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ
Президент Ирана Пезешкиан заявил, что страна продолжит обогащать уран