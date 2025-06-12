https://ria.ru/20250612/iran--2022506293.html

Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ

Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 12.06.2025

Иран продолжит обогащать уран, несмотря на резолюцию МАГАТЭ

Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:43:00+03:00

2025-06-12T15:43:00+03:00

2025-06-12T15:53:00+03:00

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михаил ульянов (дипломат)

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ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, заявил в четверг президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будет двигаться дальше по этому пути", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит иранское госагентство Mehr.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам.МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран – Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа – за то, что они не поддержали резолюцию.

https://ria.ru/20250612/iran-2022455589.html

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иран, магатэ, в мире, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, михаил ульянов (дипломат)