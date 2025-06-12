https://ria.ru/20250612/inflyatsiya-2022533898.html

МВФ оценил уровень инфляции в России

МВФ оценил уровень инфляции в России - РИА Новости, 12.06.2025

МВФ оценил уровень инфляции в России

Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:37:00+03:00

2025-06-12T18:37:00+03:00

2025-06-12T18:37:00+03:00

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Инфляционный вызов для России сохраняется, поэтому уместно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой", - сообщила она журналистам на брифинге. По ее словам, после перегрева в 2024 году, в российской экономике наблюдается замедление темпов роста при "относительно высокой инфляции". "Центральный банк действительно впервые снизил ключевую ставку с 21% до 20%... действия, предпринятые Центральным банком, были ответом на замедление роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления", - указала представитель МВФ. Козак добавила, что МВФ сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%.

https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021363984.html

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экономика, россия, мвф