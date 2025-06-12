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МВФ оценил уровень инфляции в России - РИА Новости, 12.06.2025
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18:37 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/inflyatsiya-2022533898.html
МВФ оценил уровень инфляции в России
МВФ оценил уровень инфляции в России - РИА Новости, 12.06.2025
МВФ оценил уровень инфляции в России
Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:37:00+03:00
2025-06-12T18:37:00+03:00
экономика
россия
мвф
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Инфляционный вызов для России сохраняется, поэтому уместно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой", - сообщила она журналистам на брифинге. По ее словам, после перегрева в 2024 году, в российской экономике наблюдается замедление темпов роста при "относительно высокой инфляции". "Центральный банк действительно впервые снизил ключевую ставку с 21% до 20%... действия, предпринятые Центральным банком, были ответом на замедление роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления", - указала представитель МВФ. Козак добавила, что МВФ сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%.
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
МВФ оценил уровень инфляции в России

Представитель МВФ Козак назвала инфляцию вызовом для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
«
"Инфляционный вызов для России сохраняется, поэтому уместно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой", - сообщила она журналистам на брифинге.
По ее словам, после перегрева в 2024 году, в российской экономике наблюдается замедление темпов роста при "относительно высокой инфляции".
"Центральный банк действительно впервые снизил ключевую ставку с 21% до 20%... действия, предпринятые Центральным банком, были ответом на замедление роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления", - указала представитель МВФ.
Козак добавила, что МВФ сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%.
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