https://ria.ru/20250612/indiya-2022556190.html

Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии

Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии

Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Reuters РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:03:00+03:00

2025-06-12T22:03:00+03:00

2025-06-12T22:09:00+03:00

в мире

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022554094.html

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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India. 2025-06-12T22:03 true PT0M58S

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в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате