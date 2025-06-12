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Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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22:03 12.06.2025 (обновлено: 22:09 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/indiya-2022556190.html
Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии
Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии
Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Reuters РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T22:03:00+03:00
2025-06-12T22:09:00+03:00
в мире
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022554094.html
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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India
Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India.
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в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии

Reuters: по уточненным данным в авиакатастрофе в Индии погибли более 240 человек

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.
Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии
Вчера, 21:37
 
В миреИндияКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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