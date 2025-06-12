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В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы

В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы - РИА Новости, 12.06.2025

В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы

Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению, сообщил во время... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T21:15:00+03:00

2025-06-12T21:15:00+03:00

2025-06-12T21:15:00+03:00

в мире

индия

гуджарат

air india

boeing 787

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению, сообщил во время пресс-подхода министр внутренних дел республики Амит Шах. "Извлечение тел погибших почти завершено. В настоящее время ведется сбор образцов ДНК членов их семей. Будет проведено около тысячи ДНК-тестов", - заявил министр. По его словам, после соответствующих экспертиз будет объявлено точное число погибших в авиакатастрофе. "На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Есть хорошие новости об одном выжившем… На борту самолета было почти 125 тысяч литров топлива, и из-за высокой температуры не было никаких шансов спасти кого-либо... Я побывал на месте крушения", - отметил Шах. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, упавшего на жилой район, стали свыше 310 человек.

https://ria.ru/20250612/aviakatastrofa-2022545464.html

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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India. 2025-06-12T21:15 true PT0M58S

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в мире, индия, гуджарат, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате