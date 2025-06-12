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В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы - РИА Новости, 12.06.2025
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21:15 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/indiya-2022553576.html
В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы
В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы - РИА Новости, 12.06.2025
В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы
Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению, сообщил во время... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:15:00+03:00
2025-06-12T21:15:00+03:00
в мире
индия
гуджарат
air india
boeing 787
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению, сообщил во время пресс-подхода министр внутренних дел республики Амит Шах. "Извлечение тел погибших почти завершено. В настоящее время ведется сбор образцов ДНК членов их семей. Будет проведено около тысячи ДНК-тестов", - заявил министр. По его словам, после соответствующих экспертиз будет объявлено точное число погибших в авиакатастрофе. "На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Есть хорошие новости об одном выжившем… На борту самолета было почти 125 тысяч литров топлива, и из-за высокой температуры не было никаких шансов спасти кого-либо... Я побывал на месте крушения", - отметил Шах. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, упавшего на жилой район, стали свыше 310 человек.
https://ria.ru/20250612/aviakatastrofa-2022545464.html
индия
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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India
Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India.
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в мире, индия, гуджарат, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Гуджарат, Air India, Boeing 787, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы

МВД Индии: извлечение тел на месте крушения самолета в Гуджарате почти завершили

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Извлечение тел погибших на месте крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии близится к завершению, сообщил во время пресс-подхода министр внутренних дел республики Амит Шах.
"Извлечение тел погибших почти завершено. В настоящее время ведется сбор образцов ДНК членов их семей. Будет проведено около тысячи ДНК-тестов", - заявил министр.
По его словам, после соответствующих экспертиз будет объявлено точное число погибших в авиакатастрофе.
"На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Есть хорошие новости об одном выжившем… На борту самолета было почти 125 тысяч литров топлива, и из-за высокой температуры не было никаких шансов спасти кого-либо... Я побывал на месте крушения", - отметил Шах.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, упавшего на жилой район, стали свыше 310 человек.
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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В миреИндияГуджаратAir IndiaBoeing 787Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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