https://ria.ru/20250612/indiya-2022538148.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в Индии, говорится в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:19:00+03:00

2025-06-12T19:19:00+03:00

2025-06-12T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в Индии, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте РПЦ. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате авиакатастрофы погибли более 290 человек. "Ваше превосходительство, уважаемый господин премьер-министр! С большой скорбью узнал о крушении в окрестностях аэропорта г. Ахмедабада самолета. Примите искренние соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой. Глубоко сопереживаю всем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, и прошу вас передать им слова утешения и поддержки, а также пожелания сил и мужества пережить горечь утраты", - написал патриарх Кирилл в письме премьер-министру Моди, которое опубликовано на сайте РПЦ.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T19:19 true PT0M17S

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в мире, индия, гуджарат, нарендра моди, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате