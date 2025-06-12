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Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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Религия
 
19:19 12.06.2025 (обновлено: 19:32 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/indiya-2022538148.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в Индии, говорится в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:19:00+03:00
2025-06-12T19:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в Индии, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте РПЦ. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате авиакатастрофы погибли более 290 человек. "Ваше превосходительство, уважаемый господин премьер-министр! С большой скорбью узнал о крушении в окрестностях аэропорта г. Ахмедабада самолета. Примите искренние соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой. Глубоко сопереживаю всем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, и прошу вас передать им слова утешения и поддержки, а также пожелания сил и мужества пережить горечь утраты", - написал патриарх Кирилл в письме премьер-министру Моди, которое опубликовано на сайте РПЦ.
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
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в мире, индия, гуджарат, нарендра моди, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате
Религия, В мире, Индия, Гуджарат, Нарендра Моди, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии

РПЦ: патриарх Кирилл направил соболезнования Моди после авиакатастрофы в Индии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в Индии, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте РПЦ.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате авиакатастрофы погибли более 290 человек.
"Ваше превосходительство, уважаемый господин премьер-министр! С большой скорбью узнал о крушении в окрестностях аэропорта г. Ахмедабада самолета. Примите искренние соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой. Глубоко сопереживаю всем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, и прошу вас передать им слова утешения и поддержки, а также пожелания сил и мужества пережить горечь утраты", - написал патриарх Кирилл в письме премьер-министру Моди, которое опубликовано на сайте РПЦ.
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РелигияВ миреИндияГуджаратНарендра МодиПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьAir IndiaКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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