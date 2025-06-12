https://ria.ru/20250612/indiya-2022489126.html

Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии

Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:03:00+03:00

2025-06-12T14:03:00+03:00

2025-06-12T14:18:00+03:00

в мире

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

россия

ахмадабад

владимир путин

нарендра моди

air india

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме.Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.

https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html

индия

россия

ахмадабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, россия, ахмадабад, владимир путин, нарендра моди, air india