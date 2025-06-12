https://ria.ru/20250612/indiya-2022489126.html
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:03:00+03:00
2025-06-12T14:03:00+03:00
2025-06-12T14:18:00+03:00
в мире
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
россия
ахмадабад
владимир путин
нарендра моди
air india
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022471827_0:175:2730:1711_1920x0_80_0_0_f0292cf3f5429e38256af6de3fa17b45.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме.Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html
индия
россия
ахмадабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022471827_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c44f2ce466b2d1d59a4d663ae104d674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, россия, ахмадабад, владимир путин, нарендра моди, air india
В мире, Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Россия, Ахмадабад, Владимир Путин, Нарендра Моди, Air India
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за авиакатастрофы в Гуджарате