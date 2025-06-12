Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 12.06.2025 (обновлено: 14:18 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/indiya-2022489126.html
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:03:00+03:00
2025-06-12T14:18:00+03:00
в мире
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
россия
ахмадабад
владимир путин
нарендра моди
air india
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022471827_0:175:2730:1711_1920x0_80_0_0_f0292cf3f5429e38256af6de3fa17b45.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме.Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
https://ria.ru/20250612/indiya-2022466330.html
индия
россия
ахмадабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022471827_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c44f2ce466b2d1d59a4d663ae104d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, россия, ахмадабад, владимир путин, нарендра моди, air india
В мире, Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Россия, Ахмадабад, Владимир Путин, Нарендра Моди, Air India
Путин выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в Индии

Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за авиакатастрофы в Гуджарате

© AP Photo / Ajit SolankiПожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
Пожарные работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме.
Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
Момент крушения пассажирского самолета в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео
Вчера, 12:30
 
В миреИндияКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеРоссияАхмадабадВладимир ПутинНарендра МодиAir India
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала