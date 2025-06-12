https://ria.ru/20250612/indiya-2022473971.html

При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now

При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now - РИА Новости, 12.06.2025

При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now

По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал Times Now. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:00:00+03:00

2025-06-12T13:00:00+03:00

2025-06-12T20:50:00+03:00

в мире

индия

гуджарат

крушение пассажирского самолета в гуджарате

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022472388_0:307:2730:1843_1920x0_80_0_0_b062216a3c5916a0963051c65c39e2d8.jpg

ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – РИА Новости. По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал Times Now."Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей", - заявил телеканал.В свою очередь портал News18 сообщает, что в результате катастрофы погибли по крайней мере 40 человек.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022465393.html

индия

гуджарат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии 2025-06-12T13:00 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, гуджарат, крушение пассажирского самолета в гуджарате