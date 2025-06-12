https://ria.ru/20250612/indiya-2022473971.html
При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now
При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now - РИА Новости, 12.06.2025
При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now
По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал Times Now. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:00:00+03:00
2025-06-12T13:00:00+03:00
2025-06-12T20:50:00+03:00
в мире
индия
гуджарат
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – РИА Новости. По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал Times Now."Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей", - заявил телеканал.В свою очередь портал News18 сообщает, что в результате катастрофы погибли по крайней мере 40 человек.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022465393.html
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Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии
Кадры с самолетом, потерпевшим крушение в Индии
2025-06-12T13:00
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в мире, индия, гуджарат, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Гуджарат, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
При крушении самолета в Индии погибли 110 человек, сообщил Times Now
При крушении самолета в индийском Гуджарате погибли 110 человек