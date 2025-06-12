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На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека - РИА Новости, 12.06.2025
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12:04 12.06.2025 (обновлено: 12:10 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/indiya-2022461063.html
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека - РИА Новости, 12.06.2025
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека
На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, РИА Новости, 12.06.2025
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индия
лондон
в мире
гуджарат
air india
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, сообщает издание India Today."Самолёт авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении.
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индия
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гуджарат
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Черный дым над местом крушения самолета в Индии
На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях.
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индия, лондон, в мире, гуджарат, air india
Индия, Лондон, В мире, Гуджарат, Air India
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека

На борту самолета, разбившегося в Гуджарате, могло находиться 242 человека

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, сообщает издание India Today.
"Самолёт авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении.
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