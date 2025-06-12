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На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека - РИА Новости, 12.06.2025
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека
На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:04:00+03:00
2025-06-12T12:04:00+03:00
2025-06-12T12:10:00+03:00
индия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, сообщает издание India Today."Самолёт авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении.
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Черный дым над местом крушения самолета в Индии
На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях.
2025-06-12T12:04
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индия, лондон, в мире, гуджарат, air india
Индия, Лондон, В мире, Гуджарат, Air India
На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека
На борту самолета, разбившегося в Гуджарате, могло находиться 242 человека