https://ria.ru/20250612/indiya-2022461063.html

На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека

На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека - РИА Новости, 12.06.2025

На борту самолета, разбившегося в Индии, могло находиться 242 человека

На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, РИА Новости, 12.06.2025

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индия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На борту разбившегося в индийском штате Гуджарат самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно направлялось в Лондон и потерпело крушение во время взлёта, сообщает издание India Today."Самолёт авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html

индия

лондон

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Черный дым над местом крушения самолета в Индии На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях. 2025-06-12T12:04 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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индия, лондон, в мире, гуджарат, air india