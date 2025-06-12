https://ria.ru/20250612/ii-2021435475.html

Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни

AI и ИИ: как пользоваться искусственным интеллектом в обычной жизни

Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни

Все больше россиян в 2025 году обращаются к помощи искусственного интеллекта (ИИ) в обычной жизни. Не где-то в лабораториях или недрах коллективного разума... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:00:00+03:00

2025-06-12T07:00:00+03:00

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МОСКВА — РИА Новости. Все больше россиян в 2025 году обращаются к помощи искусственного интеллекта (ИИ) в обычной жизни. Не где-то в лабораториях или недрах коллективного разума IT-компаний, а у себя дома, на учебе, на работе. При этом новые технологии активно внедряются и на государственном уровне. Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом глобальном цифровом форуме Global Digital Forum, который прошел в рамках ЦИПР-2025.В материале Ria.ru — путеводитель по реально доступным ИИ-инструментам. Они уже сейчас активно работают в России. Все это либо бесплатно, либо по невысоким тарифам. И все может быть полезным — если подойти аккуратно, с интересом и практичным умом.ИИ в быту: от ламп до уборкиГолосовые ассистенты уже стали частью повседневности. "Алиса" от "Яндекса" и "Салют" от "Сбера" умеют не только информировать о погоде, искать подходящую по настроению музыку и рассказывать анекдоты, но и управлять светом, ставить напоминания, включать бытовую технику, заказывать такси или еду. Работают быстро и без платы — главное, чтобы был интернет.Системы "умного дома" на базе ИИ тоже перестали быть экзотикой. Камеры и датчики умеют распознавать лица, замечать нежелательных гостей и сигнализировать об опасности. Базовые функции анализа уже включены в подписку, и для повседневного комфорта этого достаточно.А еще есть роботы-пылесосы, которые не просто катаются по дому, а учатся запоминать его планировку. Они умеют объезжать препятствия и выполняют голосовые команды даже на расстоянии.ИИ на работе: когда помощник пишет и думаетТекстовые ассистенты — одна из самых доступных форм ИИ. GigaChat от "Сбера", YandexGPT и DeepSeek — это инструменты для тех, кто пишет письма, делает отчеты, анализирует документы или просто хочет сэкономить время на рутине. Все они работают в России и предлагают бесплатный доступ. Главное правило — проверяйте факты вручную, особенно в важных документах.Любая из этих нейросетей за несколько секунд поправит все ошибки в тексте, расставит знаки препинания, структурирует его по частям или вообще отредактирует в стиле, который вам нужен. Главное — дать правильное, четкое и подробное задание (promt).Если вы работаете с визуалом, то пригодятся Kandinsky и "Шедеврум". Они умеют генерировать картинки по описанию, дорабатывать фото, а также создавать простые анимации. Visper помогает с видео — озвучивает аватарами текст, делает короткие ролики. Все сервисы доступны бесплатно с ограничениями.Для работы с аудио есть Speechpad — распознает речь и превращает ее в текст. Удобно для интервью, лекций, совещаний. Плюс чат-бот SaluteSpeech в Telegram — автоматически транскрибирует то, что слышит. С большими звуковыми файлами (допустим с диктофона) работать пока не умеет — но это явно дело времени.Презентации можно быстро собрать через SlidesAI — сервис на базе Google Slides, который сам оформит слайды по вашему тексту. Бесплатно — три презентации в месяц. Быстрые презентации делает нейросеть Gamma. Первые десять – бесплатно, потом нужно подключать тарифы. И вот здесь уже начинаются проблемы. Как, впрочем, с большинством западных нейросетей. Многие из них вообще не открываются в России (как тот же ChatGPT). Либо, когда заканчивается бесплатный пробный период, не дают возможности воспользоваться профессиональными тарифами (не принимают наши карты).ИИ для творчества и учебы: от музыки до ролевых игрЛюбите звук? Сервис Mubert генерирует электронную музыку по текстовому описанию. Это не замена композитору, но отличный способ создать что-то свое для видео или подкаста.Дизайнерам и художникам подойдут Kandinsky и "Шедеврум". Можно рисовать по запросу, искать идеи для принтов, оформлять интерьеры и ландшафты или пробовать новые стили.Писателям и сценаристам пригодятся GigaChat, YandexGPT и DeepSeek. Они подкидывают идеи для сюжетов, помогают придумывать диалоги или преодолеть "творческий ступор".Для общения и развлечений — Character.AI. Можно поболтать с виртуальными Шерлоком Холмсом и Альбертом Эйнштейном, потренироваться в английском или попробовать необычный формат коучинга. Базовый доступ — бесплатный.Кстати, квалифицированная помощь коуча, если опять же правильно раздавать задания и попросить любую нейросеть проработать возможные карьерные пути, вполне реальна — ее очень просто получить, причем бесплатно.Для школьников, студентов и всех, кто хочет учиться, — GigaChat, YandexGPT, китайский DeepSeek и Gemini (при подключении через VPN) помогут объяснить непонятные темы, разобрать задачи. Их можно просить объяснить, переформулировать, перевести, оформить конспект или составить тест.Для изучения языков пригодятся виртуальные переводчики и чаты с ботом-носителем, а также текстовые ассистенты для грамматических разборов и генерации диалогов.Чем опасен ИИСбор и обработка персональных данных. ИИ может использоваться для несанкционированного сбора информации, включая биометрические данные, что повышает риски утечек.Ответственность. Отсутствие четких правовых норм затрудняет определение виновных в случае ошибок ИИ, особенно в медицине или юриспруденции.Кибератаки. Злоумышленники применяют ИИ для создания фишинговых сайтов, генерации вредоносного кода и обхода систем защиты. Например, хакеры используют нейросети для автоматизации подбора уязвимостей.Дипфейки. Технологии синтеза голоса и видео позволяют создавать поддельные материалы, что подрывает доверие к информации и может использоваться для шантажа или дезинформации. Так, появились данные MWS AI, что 60 процентов россиян не отличают синтетические изображения от реальных. Эти цифры были озвучены в Нижнем Новгороде во время проведения ЦИПР-2025 (ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России"). Этические и социальные рискиДискриминация. Алгоритмы ИИ могут воспроизводить предубеждения, заложенные в обучающих данных, что приводит к несправедливым решениям в сферах найма, кредитования и правосудия.Потеря рабочих мест. Автоматизация процессов угрожает занятости в таких областях, как производство, транспорт и обслуживание клиентов. По оценкам, до 30 процентов рабочих мест могут быть заменены ИИ.Деградация когнитивных навыков. Чрезмерная зависимость от алгоритмов снижает способность людей к критическому мышлению и самостоятельному решению задач.Технологические и экзистенциальные угрозыАвтономные системы. Использование ИИ в военных целях (например, дроны или роботы) повышает риск неконтролируемых конфликтов. Автономные системы могут принимать решения без участия человека, что чревато ошибками.Сверхразум. Теоретическая возможность появления ИИ, превосходящего человеческий интеллект, вызывает опасения о потере контроля. Такие системы могут преследовать цели, противоречащие интересам человечества.Ошибки в обучении. Алгоритмы ИИ часто работают как "черные ящики", что затрудняет проверку их решений. Это особенно опасно в медицине, финансах и сфере транспорта.Влияние на общество и экономикуРасслоение общества. Доступ к продвинутым технологиям усиливает цифровое неравенство между странами и социальными группами. Люди, умеющие работать с ИИ, будут значительно выигрывать на фоне тех, кто им не пользуется.Экологические риски. Энергопотребление мощных нейросетей сопоставимо с выбросами небольших городов, что усугубляет климатические проблемы.Манипуляция общественным мнением. ИИ способен производить фейки и настраивать информационные потоки, дестабилизируя обстановку. Распространение сгенерированных идей может менять поведение общества. Так, дезинформация о кризисе способна спровоцировать панику.Непреднамеренное искажение фактов. Большие языковые модели (LLM) статистически подбирают слова без понимания контекста, что приводит к воспроизведению стереотипов и ложных сведений. ИИ способен генерировать пропаганду, если обучен на предвзятых данных.Что важно помнить при работе с ИИИИ может ошибаться. Особенно в бесплатных версиях. Все лучше перепроверить — например, в двух других нейросетях. Какая-то из них обязательно будет права.Никогда не загружайте в публичные ИИ личные или корпоративные документы. Читайте условия использования.ИИ — не замена человеку. Используйте его для идей, рутины, черновиков. Главное, не теряйте критическое мышление.Хорошая привычка — формулировать запросы точно. Чем конкретнее вы пишете, тем лучше будет ответ.Начать с одного шагаБольшинство приведенных выше сервисов не требуют платы и готовы работать прямо сейчас. Выберите один и настраивайте его под себя. Это все интуитивно понятно, но придется потратить некоторое время. Впрочем, все платформы (в том числе российские) очень быстро совершенствуются. Еще полгода назад они не имели поиска и генераций картинок, могли ответить на простейший вопрос так: "Есть сферы, в которых я не разбираюсь, но я учусь". Сейчас же они стремительно заполняются новыми знаниями в объемах, которые человеку просто никогда не будут доступны. Поэтому используйте нейросети по делу, решайте конкретные непростые задачи, экономя силы. Возможно, через пару недель вы уже не захотите работать без ИИ-помощников.Искусственный интеллект — это не магия. Это просто инструмент. И в 2025 году он — уже ваш.

https://ria.ru/20191126/1561585051.html

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