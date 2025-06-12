https://ria.ru/20250612/ii-2021435475.html
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
AI и ИИ: как пользоваться искусственным интеллектом в обычной жизни
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
Все больше россиян в 2025 году обращаются к помощи искусственного интеллекта (ИИ) в обычной жизни. Не где-то в лабораториях или недрах коллективного разума... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:00:00+03:00
2025-06-12T07:00:00+03:00
2025-06-12T07:03:00+03:00
культура
технологии
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михаил мишустин
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МОСКВА — РИА Новости. Все больше россиян в 2025 году обращаются к помощи искусственного интеллекта (ИИ) в обычной жизни. Не где-то в лабораториях или недрах коллективного разума IT-компаний, а у себя дома, на учебе, на работе. При этом новые технологии активно внедряются и на государственном уровне. Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом глобальном цифровом форуме Global Digital Forum, который прошел в рамках ЦИПР-2025.В материале Ria.ru — путеводитель по реально доступным ИИ-инструментам. Они уже сейчас активно работают в России. Все это либо бесплатно, либо по невысоким тарифам. И все может быть полезным — если подойти аккуратно, с интересом и практичным умом.ИИ в быту: от ламп до уборкиГолосовые ассистенты уже стали частью повседневности. "Алиса" от "Яндекса" и "Салют" от "Сбера" умеют не только информировать о погоде, искать подходящую по настроению музыку и рассказывать анекдоты, но и управлять светом, ставить напоминания, включать бытовую технику, заказывать такси или еду. Работают быстро и без платы — главное, чтобы был интернет.Системы "умного дома" на базе ИИ тоже перестали быть экзотикой. Камеры и датчики умеют распознавать лица, замечать нежелательных гостей и сигнализировать об опасности. Базовые функции анализа уже включены в подписку, и для повседневного комфорта этого достаточно.А еще есть роботы-пылесосы, которые не просто катаются по дому, а учатся запоминать его планировку. Они умеют объезжать препятствия и выполняют голосовые команды даже на расстоянии.ИИ на работе: когда помощник пишет и думаетТекстовые ассистенты — одна из самых доступных форм ИИ. GigaChat от "Сбера", YandexGPT и DeepSeek — это инструменты для тех, кто пишет письма, делает отчеты, анализирует документы или просто хочет сэкономить время на рутине. Все они работают в России и предлагают бесплатный доступ. Главное правило — проверяйте факты вручную, особенно в важных документах.Любая из этих нейросетей за несколько секунд поправит все ошибки в тексте, расставит знаки препинания, структурирует его по частям или вообще отредактирует в стиле, который вам нужен. Главное — дать правильное, четкое и подробное задание (promt).Если вы работаете с визуалом, то пригодятся Kandinsky и "Шедеврум". Они умеют генерировать картинки по описанию, дорабатывать фото, а также создавать простые анимации. Visper помогает с видео — озвучивает аватарами текст, делает короткие ролики. Все сервисы доступны бесплатно с ограничениями.Для работы с аудио есть Speechpad — распознает речь и превращает ее в текст. Удобно для интервью, лекций, совещаний. Плюс чат-бот SaluteSpeech в Telegram — автоматически транскрибирует то, что слышит. С большими звуковыми файлами (допустим с диктофона) работать пока не умеет — но это явно дело времени.Презентации можно быстро собрать через SlidesAI — сервис на базе Google Slides, который сам оформит слайды по вашему тексту. Бесплатно — три презентации в месяц. Быстрые презентации делает нейросеть Gamma. Первые десять – бесплатно, потом нужно подключать тарифы. И вот здесь уже начинаются проблемы. Как, впрочем, с большинством западных нейросетей. Многие из них вообще не открываются в России (как тот же ChatGPT). Либо, когда заканчивается бесплатный пробный период, не дают возможности воспользоваться профессиональными тарифами (не принимают наши карты).ИИ для творчества и учебы: от музыки до ролевых игрЛюбите звук? Сервис Mubert генерирует электронную музыку по текстовому описанию. Это не замена композитору, но отличный способ создать что-то свое для видео или подкаста.Дизайнерам и художникам подойдут Kandinsky и "Шедеврум". Можно рисовать по запросу, искать идеи для принтов, оформлять интерьеры и ландшафты или пробовать новые стили.Писателям и сценаристам пригодятся GigaChat, YandexGPT и DeepSeek. Они подкидывают идеи для сюжетов, помогают придумывать диалоги или преодолеть "творческий ступор".Для общения и развлечений — Character.AI. Можно поболтать с виртуальными Шерлоком Холмсом и Альбертом Эйнштейном, потренироваться в английском или попробовать необычный формат коучинга. Базовый доступ — бесплатный.Кстати, квалифицированная помощь коуча, если опять же правильно раздавать задания и попросить любую нейросеть проработать возможные карьерные пути, вполне реальна — ее очень просто получить, причем бесплатно.Для школьников, студентов и всех, кто хочет учиться, — GigaChat, YandexGPT, китайский DeepSeek и Gemini (при подключении через VPN) помогут объяснить непонятные темы, разобрать задачи. Их можно просить объяснить, переформулировать, перевести, оформить конспект или составить тест.Для изучения языков пригодятся виртуальные переводчики и чаты с ботом-носителем, а также текстовые ассистенты для грамматических разборов и генерации диалогов.Чем опасен ИИСбор и обработка персональных данных. ИИ может использоваться для несанкционированного сбора информации, включая биометрические данные, что повышает риски утечек.Ответственность. Отсутствие четких правовых норм затрудняет определение виновных в случае ошибок ИИ, особенно в медицине или юриспруденции.Кибератаки. Злоумышленники применяют ИИ для создания фишинговых сайтов, генерации вредоносного кода и обхода систем защиты. Например, хакеры используют нейросети для автоматизации подбора уязвимостей.Дипфейки. Технологии синтеза голоса и видео позволяют создавать поддельные материалы, что подрывает доверие к информации и может использоваться для шантажа или дезинформации. Так, появились данные MWS AI, что 60 процентов россиян не отличают синтетические изображения от реальных. Эти цифры были озвучены в Нижнем Новгороде во время проведения ЦИПР-2025 (ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России"). Этические и социальные рискиДискриминация. Алгоритмы ИИ могут воспроизводить предубеждения, заложенные в обучающих данных, что приводит к несправедливым решениям в сферах найма, кредитования и правосудия.Потеря рабочих мест. Автоматизация процессов угрожает занятости в таких областях, как производство, транспорт и обслуживание клиентов. По оценкам, до 30 процентов рабочих мест могут быть заменены ИИ.Деградация когнитивных навыков. Чрезмерная зависимость от алгоритмов снижает способность людей к критическому мышлению и самостоятельному решению задач.Технологические и экзистенциальные угрозыАвтономные системы. Использование ИИ в военных целях (например, дроны или роботы) повышает риск неконтролируемых конфликтов. Автономные системы могут принимать решения без участия человека, что чревато ошибками.Сверхразум. Теоретическая возможность появления ИИ, превосходящего человеческий интеллект, вызывает опасения о потере контроля. Такие системы могут преследовать цели, противоречащие интересам человечества.Ошибки в обучении. Алгоритмы ИИ часто работают как "черные ящики", что затрудняет проверку их решений. Это особенно опасно в медицине, финансах и сфере транспорта.Влияние на общество и экономикуРасслоение общества. Доступ к продвинутым технологиям усиливает цифровое неравенство между странами и социальными группами. Люди, умеющие работать с ИИ, будут значительно выигрывать на фоне тех, кто им не пользуется.Экологические риски. Энергопотребление мощных нейросетей сопоставимо с выбросами небольших городов, что усугубляет климатические проблемы.Манипуляция общественным мнением. ИИ способен производить фейки и настраивать информационные потоки, дестабилизируя обстановку. Распространение сгенерированных идей может менять поведение общества. Так, дезинформация о кризисе способна спровоцировать панику.Непреднамеренное искажение фактов. Большие языковые модели (LLM) статистически подбирают слова без понимания контекста, что приводит к воспроизведению стереотипов и ложных сведений. ИИ способен генерировать пропаганду, если обучен на предвзятых данных.Что важно помнить при работе с ИИИИ может ошибаться. Особенно в бесплатных версиях. Все лучше перепроверить — например, в двух других нейросетях. Какая-то из них обязательно будет права.Никогда не загружайте в публичные ИИ личные или корпоративные документы. Читайте условия использования.ИИ — не замена человеку. Используйте его для идей, рутины, черновиков. Главное, не теряйте критическое мышление.Хорошая привычка — формулировать запросы точно. Чем конкретнее вы пишете, тем лучше будет ответ.Начать с одного шагаБольшинство приведенных выше сервисов не требуют платы и готовы работать прямо сейчас. Выберите один и настраивайте его под себя. Это все интуитивно понятно, но придется потратить некоторое время. Впрочем, все платформы (в том числе российские) очень быстро совершенствуются. Еще полгода назад они не имели поиска и генераций картинок, могли ответить на простейший вопрос так: "Есть сферы, в которых я не разбираюсь, но я учусь". Сейчас же они стремительно заполняются новыми знаниями в объемах, которые человеку просто никогда не будут доступны. Поэтому используйте нейросети по делу, решайте конкретные непростые задачи, экономя силы. Возможно, через пару недель вы уже не захотите работать без ИИ-помощников.Искусственный интеллект — это не магия. Это просто инструмент. И в 2025 году он — уже ваш.
https://ria.ru/20191126/1561585051.html
https://ria.ru/20250605/modeli-2021131817.html
https://ria.ru/20250214/peresild-1999185502.html
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Анастасия Мельникова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анастасия Мельникова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg
технологии, общество, россия, нижний новгород, михаил мишустин, сбер, яндекс, telegram, искусственный интеллект (ии), опасность, знания, кибербезопасность, кибератаки, кибермошенничество, киберзащита, кибератака, культура-важное
Культура, Технологии, Общество, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Сбер, Яндекс, Telegram, Искусственный интеллект (ИИ), опасность, знания, Кибербезопасность, Кибератаки, кибермошенничество, киберзащита, кибератака, Культура-Важное
МОСКВА — РИА Новости.
Все больше россиян в 2025 году обращаются к помощи искусственного интеллекта (ИИ) в обычной жизни. Не где-то в лабораториях или недрах коллективного разума IT-компаний, а у себя дома, на учебе, на работе. При этом новые технологии активно внедряются и на государственном уровне. Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил
премьер-министр Михаил Мишустин на первом глобальном цифровом форуме Global Digital Forum, который прошел в рамках ЦИПР-2025.
В материале Ria.ru — путеводитель по реально доступным ИИ-инструментам. Они уже сейчас активно работают в России. Все это либо бесплатно, либо по невысоким тарифам. И все может быть полезным — если подойти аккуратно, с интересом и практичным умом.
ИИ в быту: от ламп до уборки
Голосовые ассистенты уже стали частью повседневности. "Алиса" от "Яндекса" и "Салют" от "Сбера" умеют не только информировать о погоде, искать подходящую по настроению музыку и рассказывать анекдоты, но и управлять светом, ставить напоминания, включать бытовую технику, заказывать такси или еду. Работают быстро и без платы — главное, чтобы был интернет.
Системы "умного дома" на базе ИИ тоже перестали быть экзотикой. Камеры и датчики умеют распознавать лица, замечать нежелательных гостей и сигнализировать об опасности. Базовые функции анализа уже включены в подписку, и для повседневного комфорта этого достаточно.
А еще есть роботы-пылесосы, которые не просто катаются по дому, а учатся запоминать его планировку. Они умеют объезжать препятствия и выполняют голосовые команды даже на расстоянии.
ИИ на работе: когда помощник пишет и думает
Текстовые ассистенты — одна из самых доступных форм ИИ. GigaChat от "Сбера", YandexGPT и DeepSeek — это инструменты для тех, кто пишет письма, делает отчеты, анализирует документы или просто хочет сэкономить время на рутине. Все они работают в России и предлагают бесплатный доступ. Главное правило — проверяйте факты вручную, особенно в важных документах.
Любая из этих нейросетей за несколько секунд поправит все ошибки в тексте, расставит знаки препинания, структурирует его по частям или вообще отредактирует в стиле, который вам нужен. Главное — дать правильное, четкое и подробное задание (promt).
Если вы работаете с визуалом, то пригодятся Kandinsky и "Шедеврум". Они умеют генерировать картинки по описанию, дорабатывать фото, а также создавать простые анимации. Visper помогает с видео — озвучивает аватарами текст, делает короткие ролики. Все сервисы доступны бесплатно с ограничениями.
Для работы с аудио есть Speechpad — распознает речь и превращает ее в текст. Удобно для интервью, лекций, совещаний. Плюс чат-бот SaluteSpeech в Telegram — автоматически транскрибирует то, что слышит. С большими звуковыми файлами (допустим с диктофона) работать пока не умеет — но это явно дело времени.
Презентации можно быстро собрать через SlidesAI — сервис на базе Google Slides, который сам оформит слайды по вашему тексту. Бесплатно — три презентации в месяц. Быстрые презентации делает нейросеть Gamma. Первые десять – бесплатно, потом нужно подключать тарифы. И вот здесь уже начинаются проблемы. Как, впрочем, с большинством западных нейросетей. Многие из них вообще не открываются в России (как тот же ChatGPT). Либо, когда заканчивается бесплатный пробный период, не дают возможности воспользоваться профессиональными тарифами (не принимают наши карты).
ИИ для творчества и учебы: от музыки до ролевых игр
Любите звук? Сервис Mubert генерирует электронную музыку по текстовому описанию. Это не замена композитору, но отличный способ создать что-то свое для видео или подкаста.
Дизайнерам и художникам подойдут Kandinsky и "Шедеврум". Можно рисовать по запросу, искать идеи для принтов, оформлять интерьеры и ландшафты или пробовать новые стили.
Писателям и сценаристам пригодятся GigaChat, YandexGPT и DeepSeek. Они подкидывают идеи для сюжетов, помогают придумывать диалоги или преодолеть "творческий ступор".
Для общения и развлечений — Character.AI. Можно поболтать с виртуальными Шерлоком Холмсом и Альбертом Эйнштейном, потренироваться в английском или попробовать необычный формат коучинга. Базовый доступ — бесплатный.
Кстати, квалифицированная помощь коуча, если опять же правильно раздавать задания и попросить любую нейросеть проработать возможные карьерные пути, вполне реальна — ее очень просто получить, причем бесплатно.
Для школьников, студентов и всех, кто хочет учиться, — GigaChat, YandexGPT, китайский DeepSeek и Gemini (при подключении через VPN) помогут объяснить непонятные темы, разобрать задачи. Их можно просить объяснить, переформулировать, перевести, оформить конспект или составить тест.
Для изучения языков пригодятся виртуальные переводчики и чаты с ботом-носителем, а также текстовые ассистенты для грамматических разборов и генерации диалогов.
Сбор и обработка персональных данных. ИИ может использоваться для несанкционированного сбора информации, включая биометрические данные, что повышает риски утечек.
Ответственность. Отсутствие четких правовых норм затрудняет определение виновных в случае ошибок ИИ, особенно в медицине или юриспруденции.
Кибератаки. Злоумышленники применяют ИИ для создания фишинговых сайтов, генерации вредоносного кода и обхода систем защиты. Например, хакеры используют нейросети для автоматизации подбора уязвимостей.
Дипфейки.
Технологии синтеза голоса и видео позволяют создавать поддельные материалы, что подрывает доверие к информации и может использоваться для шантажа или дезинформации. Так, появились данные
MWS AI, что 60 процентов россиян не отличают синтетические изображения от реальных. Эти цифры были озвучены в Нижнем Новгороде во время проведения ЦИПР-2025 (ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России").
Этические и социальные риски
Дискриминация. Алгоритмы ИИ могут воспроизводить предубеждения, заложенные в обучающих данных, что приводит к несправедливым решениям в сферах найма, кредитования и правосудия.
Потеря рабочих мест. Автоматизация процессов угрожает занятости в таких областях, как производство, транспорт и обслуживание клиентов. По оценкам, до 30 процентов рабочих мест могут быть заменены ИИ.
Деградация когнитивных навыков. Чрезмерная зависимость от алгоритмов снижает способность людей к критическому мышлению и самостоятельному решению задач.
Технологические и экзистенциальные угрозы
Автономные системы. Использование ИИ в военных целях (например, дроны или роботы) повышает риск неконтролируемых конфликтов. Автономные системы могут принимать решения без участия человека, что чревато ошибками.
Сверхразум. Теоретическая возможность появления ИИ, превосходящего человеческий интеллект, вызывает опасения о потере контроля. Такие системы могут преследовать цели, противоречащие интересам человечества.
Ошибки в обучении. Алгоритмы ИИ часто работают как "черные ящики", что затрудняет проверку их решений. Это особенно опасно в медицине, финансах и сфере транспорта.
Влияние на общество и экономику
Расслоение общества. Доступ к продвинутым технологиям усиливает цифровое неравенство между странами и социальными группами. Люди, умеющие работать с ИИ, будут значительно выигрывать на фоне тех, кто им не пользуется.
Экологические риски. Энергопотребление мощных нейросетей сопоставимо с выбросами небольших городов, что усугубляет климатические проблемы.
Манипуляция общественным мнением.
ИИ способен производить фейки и настраивать информационные потоки, дестабилизируя обстановку. Распространение сгенерированных идей может менять поведение общества
. Так, дезинформация о кризисе способна спровоцировать панику.
Непреднамеренное искажение фактов. Большие языковые модели (LLM) статистически подбирают слова без понимания контекста, что приводит к воспроизведению стереотипов и ложных сведений. ИИ способен генерировать пропаганду, если обучен на предвзятых данных.
Что важно помнить при работе с ИИ
ИИ может ошибаться. Особенно в бесплатных версиях. Все лучше перепроверить — например, в двух других нейросетях. Какая-то из них обязательно будет права.
Никогда не загружайте в публичные ИИ личные или корпоративные документы. Читайте условия использования.
ИИ — не замена человеку. Используйте его для идей, рутины, черновиков. Главное, не теряйте критическое мышление.
Хорошая привычка — формулировать запросы точно. Чем конкретнее вы пишете, тем лучше будет ответ.
Большинство приведенных выше сервисов не требуют платы и готовы работать прямо сейчас. Выберите один и настраивайте его под себя. Это все интуитивно понятно, но придется потратить некоторое время. Впрочем, все платформы (в том числе российские) очень быстро совершенствуются. Еще полгода назад они не имели поиска и генераций картинок, могли ответить на простейший вопрос так: "Есть сферы, в которых я не разбираюсь, но я учусь". Сейчас же они стремительно заполняются новыми знаниями в объемах, которые человеку просто никогда не будут доступны. Поэтому используйте нейросети по делу, решайте конкретные непростые задачи, экономя силы. Возможно, через пару недель вы уже не захотите работать без ИИ-помощников.
Искусственный интеллект — это не магия. Это просто инструмент. И в 2025 году он — уже ваш.