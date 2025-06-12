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Лабубу (Labubu): плюшевый монстрик, покоривший весь мир
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10:39 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html
Лабубу: плюшевый монстрик, покоривший весь мир
Лабубу (Labubu): плюшевый монстрик, покоривший весь мир
Лабубу: плюшевый монстрик, покоривший весь мир
Мягкая игрушка по имени Labubu стремительно набирает популярность среди детей и взрослых. Из маленького монстрика с довольно необычным, но милым образом он... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:39:00+03:00
2025-06-12T10:39:00+03:00
игрушки
общество
россия
технологии
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Мягкая игрушка по имени Labubu стремительно набирает популярность среди детей и взрослых. Из маленького монстрика с довольно необычным, но милым образом он превратился в настоящий культурный феномен нашего времени. Что это за игрушка, как она появилась, почему стала такой популярной, где ее купить в России и как не нарваться на подделку, — в материале РИА Новости.Лабубу: что это и как появилисьНачнем с имени: Лабубу (Labubu), ударение ставим на второй слог. Персонаж женского пола, внешне представляет собой маленькую плюшевую игрушку в виде зубастого монстрика с непропорционально большой головой, слегка хмурым взглядом, который дополняется широкой улыбкой. Большие глаза, уши, похожие на кроличьи, и миниатюрное тело придают ее "злобному" виду ни с чем не сравнимое обаяние и милую привлекательность.Идея принадлежала гонконгскому иллюстратору Ка-Синг Лунгу, создавшему целый мир пушистых монстров в книжных сериях, получивших название "The monsters".Автор концепции вырос в Нидерландах и с детства увлекался скандинавской мифологией. "Меня всегда привлекали существа, живущие на грани фантазии и реальности, — знакомые и в то же время загадочные персонажи", — отмечал он в интервью Gizmodo.По словам иллюстратора, его целью было создать озорной и странный, но в то же время милый и человечный образ. Первым и главным его персонажем из этой серии стала эльфийка Лабубу.Как Лабубу стал глобальным феноменомВ 2015 году китайская компания по производству игрушек Pop Mart предложила Ка-Синг Лунгу сотрудничество для материального воплощения его идеи. Так впервые увидели Лабубу вместе с другими персонажами серии: Зимомо, Тайкоко, Спуки и Пато. Все они производились сначала в виде брелоков, позднее появились и мягкие куклы, однако первое время игрушки не пользовались особой популярностью.Как писал журнал Vogue, одной из "искр", которая разожгла пламя популярности Лабубу, стала участница южнокорейской K-pop группы Blackpink Лиса. В 2024 году она выложила фото сумочки с брелоком, а также выразила восхищение новой игрушкой.Аналогичный жест совершила певица Рианна, прикрепившая ее к своей сумке от Louis Vuitton. С брелоком была замечена британская певица Дуа Липа, а Дэвид Бекхэм признался, что получил Лабубу в подарок от 13-летней дочери.Так некогда неизвестная игрушка стала набирать невероятную популярность. В Сети появилось огромное количество фотографий с хештегом #labubu и столько же видеороликов с ее распаковкой.Почему люди сходят с ума по монстрикамТакую бешеную популярность обычной, казалось бы, игрушки можно обосновать несколькими причинами:Как отмечают некоторые психологи, популярность Лабубу среди взрослых может свидетельствовать также об их подсознательном желании вернуться в детство, пусть лишь символически.Коллекции и редкие выпуски ЛабубуСуществует несколько коллекционных серий Лабубу, все они отличаются цветовой гаммой и тематикой. К примеру, самой популярной считается "Exciting Macaron", в которой в пастельных цветах присутствуют шесть обычных брелоков и один секретный.Серия, возникшая в результате коллаборации с Coca-Cola, включает в себя белых монстриков с газировкой в руках. Лимитированный персонаж представлен в коричневом цвете, сидящим в жестяной банке от напитка.Где и как купить Labubu в РоссииПроизводителем оригинальных Лабубу является китайская компания Pop Mart, которая и продает их в своих магазинах и на официальном сайте.В связи с тем, что товар быстро распродается, возникает большое количество перекупщиков, многократно завышающих цены за перепродажу.На данный момент официальных поставок Лабубу в Россию нет. Желающим приобрести игрушку приходится искать их на различных интернет-платформах (Wildberries, Oskelly), заказывать их у байеров или прямо из Китая.Вследствие этого возникают нарушения, о которых заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, на игрушках нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не российский.Сколько стоит стать фанатом ЛабубуИзначально обычные оригинальные Лабубу можно было приобрести в Pop Mart за 17-20 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 2000 рублям. В процессе перекупа их цена многократно увеличивается, особенно, после попадания в Россию.В среднем на вторичном рынке их можно купить за 15-40 тысяч рублей. В интернете можно найти позиции и по гораздо меньшей цене, но встает вопрос об оригинальности продукции.Стоит также отметить, что цена оригинальных Лабубу может быть и гораздо выше, если речь идет об очень редком экземпляре из лимитированной коллекции. К примеру, как сообщало агентство Bloomberg, на аукционе в Пекине был продан единственный Лабубу мятного цвета высотой 131 см за 1,08 млн юаней (почти 12 миллионов рублей).Labubu и культура: от подиума до K‑PopЛабубу становится по-настоящему культурным феноменом. Австралийская неделя моды, проходившая в мае в Сиднее, привлекла внимание тем, что на ней акцентировали внимание на брелоки Лабубу.Многие бренды, представлявшие коллекции, интегрировали Лабубу в свои образы.Примечательна также коллаборация с южнокорейской группой Seventeen.Как отличить оригинального Labubu от подделкиОдной из проблем, с которой могут столкнуться желающие приобрести Лабубу, остается распространение поддельных игрушек, которые хоть и гораздо дешевле, но уступают оригиналам в качестве.Необходимо обращать внимание на упаковку. Она должна быть матовой, иметь рельефные детали и логотип сети Pop Mart. Также на коробке обязательно должен присутствовать QR-код, по которому можно проверить оригинальность товара.Оригинальные игрушки на ощупь мягкие, но при этом крепкие, проработана каждая деталь. Все линии должны быть прямыми, а покраска качественной. Количество зубов у оригинального монстрика всегда равно девяти. На левой ноге игрушки должен стоять логотип Pop Mart.Критика и опасенияВ СФ России выразили опасения в связи с возможным негативным воздействием игрушек на ментальное здоровье детей. Как заявила сенатор Екатерина Алтабаева, Лабубу может навредить неокрепшей психике ребенка. По ее мнению, внешний вид зубастых монстриков способен вызвать у детей чувство страха и опасения.Что касается старшего поколения, многие эксперты склоняются к мысли, что популярность плюшевых игрушек может быть показателем инфантильности и стремления "убежать" от взрослой жизни.Что ждать дальше: тенденции и перспективыНа сегодняшний день Лабубу держит высокую планку популярности, а продажи компании Pop Mart демонстрируют внушительный рост (6,3 млрд йен в полугодии).Как сообщает Reuters, после недавней продажи куклы Лабубу за рекордные 1,08 млн юаней акции компании выросли на 4,2%.Игрушки пользуются большим спросом и в России, однако, как заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, за потребительской волной последует стабилизация интереса и переход в категорию стандартных регулярных продаж.
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игрушки, общество, россия, технологии
игрушки, Общество, Россия, Технологии

Лабубу: плюшевый монстрик, покоривший весь мир

© Getty Images / Vincenzo IzzoИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / Vincenzo Izzo
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Оглавление
Мягкая игрушка по имени Labubu стремительно набирает популярность среди детей и взрослых. Из маленького монстрика с довольно необычным, но милым образом он превратился в настоящий культурный феномен нашего времени. Что это за игрушка, как она появилась, почему стала такой популярной, где ее купить в России и как не нарваться на подделку, — в материале РИА Новости.

Лабубу: что это и как появились

Начнем с имени: Лабубу (Labubu), ударение ставим на второй слог. Персонаж женского пола, внешне представляет собой маленькую плюшевую игрушку в виде зубастого монстрика с непропорционально большой головой, слегка хмурым взглядом, который дополняется широкой улыбкой. Большие глаза, уши, похожие на кроличьи, и миниатюрное тело придают ее "злобному" виду ни с чем не сравнимое обаяние и милую привлекательность.
Идея принадлежала гонконгскому иллюстратору Ка-Синг Лунгу, создавшему целый мир пушистых монстров в книжных сериях, получивших название "The monsters".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Игрушка Лабубу
Автор концепции вырос в Нидерландах и с детства увлекался скандинавской мифологией. "Меня всегда привлекали существа, живущие на грани фантазии и реальности, — знакомые и в то же время загадочные персонажи", — отмечал он в интервью Gizmodo.
По словам иллюстратора, его целью было создать озорной и странный, но в то же время милый и человечный образ. Первым и главным его персонажем из этой серии стала эльфийка Лабубу.

Как Лабубу стал глобальным феноменом

В 2015 году китайская компания по производству игрушек Pop Mart предложила Ка-Синг Лунгу сотрудничество для материального воплощения его идеи. Так впервые увидели Лабубу вместе с другими персонажами серии: Зимомо, Тайкоко, Спуки и Пато. Все они производились сначала в виде брелоков, позднее появились и мягкие куклы, однако первое время игрушки не пользовались особой популярностью.
Как писал журнал Vogue, одной из "искр", которая разожгла пламя популярности Лабубу, стала участница южнокорейской K-pop группы Blackpink Лиса. В 2024 году она выложила фото сумочки с брелоком, а также выразила восхищение новой игрушкой.
© Getty Images / Raimonda KulikauskieneИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / Raimonda Kulikauskiene
Игрушка Лабубу
Аналогичный жест совершила певица Рианна, прикрепившая ее к своей сумке от Louis Vuitton. С брелоком была замечена британская певица Дуа Липа, а Дэвид Бекхэм признался, что получил Лабубу в подарок от 13-летней дочери.
Так некогда неизвестная игрушка стала набирать невероятную популярность. В Сети появилось огромное количество фотографий с хештегом #labubu и столько же видеороликов с ее распаковкой.

Почему люди сходят с ума по монстрикам

Такую бешеную популярность обычной, казалось бы, игрушки можно обосновать несколькими причинами:
  1. 1.
    Продвижение через селебрити. Как отмечает большинство маркетологов, именно благодаря медиаперсонам не пользовавшиеся долгое время популярностью игрушки Лабубу начали приобретать известность за пределами Азии и во всем мире;
  2. 2.
    Тяга к коллекционированию. Благодаря существованию нескольких коллекций с разными дизайнами и одеждами для игрушек, формируется спрос не только среди детей, но и среди взрослых коллекционеров;
  3. 3.
    Азарт. Он связан в первую очередь с желанием собрать всю коллекцию Лабубу и, особенно, лимитированную;
  4. 4.
    Маркетинговая стратегия “слепых карт” (blind‑box). Покупатели не могут видеть, какая модель игрушки находится в коробке, что еще больше подогревает интерес к ним;
  5. 5.
    Коллаборация с известными брендами. Например, с Coca-Cola.
Как отмечают некоторые психологи, популярность Лабубу среди взрослых может свидетельствовать также об их подсознательном желании вернуться в детство, пусть лишь символически.
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Коллекции и редкие выпуски Лабубу

Существует несколько коллекционных серий Лабубу, все они отличаются цветовой гаммой и тематикой. К примеру, самой популярной считается "Exciting Macaron", в которой в пастельных цветах присутствуют шесть обычных брелоков и один секретный.
© Getty Images / VCG Игрушки Лабубу
Игрушки Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / VCG
Игрушки Лабубу
Серия, возникшая в результате коллаборации с Coca-Cola, включает в себя белых монстриков с газировкой в руках. Лимитированный персонаж представлен в коричневом цвете, сидящим в жестяной банке от напитка.
  • "Have a seat" — сидячие варианты плюшевых игрушек.
  • "Lazy Yoga" — пластиковые фигурки, занимающиеся йогой.
  • "Big into Energy" включает игрушки в более ярких цветах и с пушистым мехом.
  • Коллекционные варианты также представлены в коллаборации с аниме "One Piece", а также в серии "Louvre", посвященной теме живописи.

Где и как купить Labubu в России

Производителем оригинальных Лабубу является китайская компания Pop Mart, которая и продает их в своих магазинах и на официальном сайте.
В связи с тем, что товар быстро распродается, возникает большое количество перекупщиков, многократно завышающих цены за перепродажу.
© Getty Images / NurPhotoДевушка позирует с игрушкой Лабубу
Девушка позирует с игрушкой Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / NurPhoto
Девушка позирует с игрушкой Лабубу
На данный момент официальных поставок Лабубу в Россию нет. Желающим приобрести игрушку приходится искать их на различных интернет-платформах (Wildberries, Oskelly), заказывать их у байеров или прямо из Китая.
Вследствие этого возникают нарушения, о которых заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, на игрушках нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не российский.
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Сколько стоит стать фанатом Лабубу

Изначально обычные оригинальные Лабубу можно было приобрести в Pop Mart за 17-20 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 2000 рублям. В процессе перекупа их цена многократно увеличивается, особенно, после попадания в Россию.
В среднем на вторичном рынке их можно купить за 15-40 тысяч рублей. В интернете можно найти позиции и по гораздо меньшей цене, но встает вопрос об оригинальности продукции.
Стоит также отметить, что цена оригинальных Лабубу может быть и гораздо выше, если речь идет об очень редком экземпляре из лимитированной коллекции. К примеру, как сообщало агентство Bloomberg, на аукционе в Пекине был продан единственный Лабубу мятного цвета высотой 131 см за 1,08 млн юаней (почти 12 миллионов рублей).
© Getty Images / VCGИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / VCG
Игрушка Лабубу

Labubu и культура: от подиума до K‑Pop

Лабубу становится по-настоящему культурным феноменом. Австралийская неделя моды, проходившая в мае в Сиднее, привлекла внимание тем, что на ней акцентировали внимание на брелоки Лабубу.
Многие бренды, представлявшие коллекции, интегрировали Лабубу в свои образы.
Примечательна также коллаборация с южнокорейской группой Seventeen.

Как отличить оригинального Labubu от подделки

Одной из проблем, с которой могут столкнуться желающие приобрести Лабубу, остается распространение поддельных игрушек, которые хоть и гораздо дешевле, но уступают оригиналам в качестве.
Необходимо обращать внимание на упаковку. Она должна быть матовой, иметь рельефные детали и логотип сети Pop Mart. Также на коробке обязательно должен присутствовать QR-код, по которому можно проверить оригинальность товара.
© Getty Images / VCGИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / VCG
Игрушка Лабубу
Оригинальные игрушки на ощупь мягкие, но при этом крепкие, проработана каждая деталь. Все линии должны быть прямыми, а покраска качественной. Количество зубов у оригинального монстрика всегда равно девяти. На левой ноге игрушки должен стоять логотип Pop Mart.

Критика и опасения

В СФ России выразили опасения в связи с возможным негативным воздействием игрушек на ментальное здоровье детей. Как заявила сенатор Екатерина Алтабаева, Лабубу может навредить неокрепшей психике ребенка. По ее мнению, внешний вид зубастых монстриков способен вызвать у детей чувство страха и опасения.
Что касается старшего поколения, многие эксперты склоняются к мысли, что популярность плюшевых игрушек может быть показателем инфантильности и стремления "убежать" от взрослой жизни.
© Getty Images / VCGИгрушки Лабубу
Игрушки Лабубу - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / VCG
Игрушки Лабубу

Что ждать дальше: тенденции и перспективы

На сегодняшний день Лабубу держит высокую планку популярности, а продажи компании Pop Mart демонстрируют внушительный рост (6,3 млрд йен в полугодии).
Как сообщает Reuters, после недавней продажи куклы Лабубу за рекордные 1,08 млн юаней акции компании выросли на 4,2%.
Игрушки пользуются большим спросом и в России, однако, как заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, за потребительской волной последует стабилизация интереса и переход в категорию стандартных регулярных продаж.
 
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