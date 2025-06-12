https://ria.ru/20250612/herson-2022452183.html

Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг

Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг - РИА Новости, 12.06.2025

Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг

Бойцы группировки "Днепр" установили в подконтрольном ВСУ Херсоне российский триколор, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:21:00+03:00

2025-06-12T11:21:00+03:00

2025-06-12T18:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсон

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК, 12 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" установили в подконтрольном ВСУ Херсоне российский триколор, сообщило Минобороны."Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации", — заявили в ведомстве.Подробности операции:Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсон

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский триколор над оккупированным Киевом Херсоном Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ в честь Дня России 12 июня, с помощью коптера установил в оккупированном Киевским режимом Херсоне государственный флаг Российской Федерации, сообщили журналистам в министерстве обороны России. 2025-06-12T11:21 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсон, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, днепр (река)