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Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 12.06.2025 (обновлено: 18:05 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/herson-2022452183.html
Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг
Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг - РИА Новости, 12.06.2025
Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг
Бойцы группировки "Днепр" установили в подконтрольном ВСУ Херсоне российский триколор, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025
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2025-06-12T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсон
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК, 12 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" установили в подконтрольном ВСУ Херсоне российский триколор, сообщило Минобороны."Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации", — заявили в ведомстве.Подробности операции:Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
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Российский триколор над оккупированным Киевом Херсоном
Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ в честь Дня России 12 июня, с помощью коптера установил в оккупированном Киевским режимом Херсоне государственный флаг Российской Федерации, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
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россия, херсон, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
Бойцы "Днепра" установили в Херсоне российский флаг

Расчет БПЛА группировки "Днепр" установил в оккупированном Херсоне флаг России

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ГЕНИЧЕСК, 12 дек — РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" установили в подконтрольном ВСУ Херсоне российский триколор, сообщило Минобороны.
"Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации", — заявили в ведомстве.
Подробности операции:
  • беспилотник с закрепленным на нем триколором запустили на левом берегу Днепра;
  • разведывательный дрон вел наблюдение и видеосъемку, выступая средством объективного контроля;
  • коптер с флагом преодолел РЭБ и ПВО противника, совершил пролет над Херсоном;
  • затем он приземлился на крыше одной из многоэтажек и установил триколор;
  • БПЛА поднялся и вернулся на левый берег реки.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныДнепр (река)
 
 
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