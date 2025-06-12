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Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста
Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста - РИА Новости, 12.06.2025
Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста
Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул обжалует в пятницу решение районного суда Кишинева о продлении ей домашнего ареста, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:32:00+03:00
2025-06-12T15:32:00+03:00
2025-06-12T15:34:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул обжалует в пятницу решение районного суда Кишинева о продлении ей домашнего ареста, сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.Районный суд Кишинева в среду удовлетворил запрос прокуроров принял о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток. Нынешний срок истекает 13 июня."В пятницу подадим протест в Апелляционную палату Кишинева. Рассмотрение жалобы будет уже на следующей неделе", - сказала Байрам.Гуцул обвиняется в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250611/gutsul-2022313188.html
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гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста
Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста в пятницу