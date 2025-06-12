https://ria.ru/20250612/gutsul--2022503421.html

Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста

Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста - РИА Новости, 12.06.2025

Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста

Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул обжалует в пятницу решение районного суда Кишинева о продлении ей домашнего ареста, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:32:00+03:00

2025-06-12T15:32:00+03:00

2025-06-12T15:34:00+03:00

гагаузия

кишинев

молдавия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609641_0:99:2979:1775_1920x0_80_0_0_b7f423e51691a56942cf1279cf316d6c.jpg

КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул обжалует в пятницу решение районного суда Кишинева о продлении ей домашнего ареста, сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.Районный суд Кишинева в среду удовлетворил запрос прокуроров принял о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток. Нынешний срок истекает 13 июня."В пятницу подадим протест в Апелляционную палату Кишинева. Рассмотрение жалобы будет уже на следующей неделе", - сказала Байрам.Гуцул обвиняется в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250611/gutsul-2022313188.html

https://ria.ru/20250611/gutsul--2022312610.html

гагаузия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире