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В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе - РИА Новости, 12.06.2025
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:20:00+03:00
2025-06-12T01:20:00+03:00
2025-06-12T01:21:00+03:00
общество
госдума рф
игорь антропенко (депутат)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. "Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как "Земский учитель", и поддержку в решении жилищного вопроса", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.
https://ria.ru/20250515/anokhin-2017165414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, игорь антропенко (депутат)
Общество, Госдума РФ, Игорь Антропенко (депутат)
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе
Антропенко предложил доплачивать студентам педвузов за преподавание в школе
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе.
"Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как "Земский учитель", и поддержку в решении жилищного вопроса", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.