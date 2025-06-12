https://ria.ru/20250612/gosduma-2022400996.html

В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе

В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе - РИА Новости, 12.06.2025

В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе

Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:20:00+03:00

2025-06-12T01:20:00+03:00

2025-06-12T01:21:00+03:00

общество

госдума рф

игорь антропенко (депутат)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. "Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как "Земский учитель", и поддержку в решении жилищного вопроса", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.

https://ria.ru/20250515/anokhin-2017165414.html

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Дарья Буймова

общество, госдума рф, игорь антропенко (депутат)