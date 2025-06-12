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В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе - РИА Новости, 12.06.2025
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01:20 12.06.2025 (обновлено: 01:21 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/gosduma-2022400996.html
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе - РИА Новости, 12.06.2025
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:20:00+03:00
2025-06-12T01:21:00+03:00
общество
госдума рф
игорь антропенко (депутат)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. "Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как "Земский учитель", и поддержку в решении жилищного вопроса", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.
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общество, госдума рф, игорь антропенко (депутат)
Общество, Госдума РФ, Игорь Антропенко (депутат)
В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе

Антропенко предложил доплачивать студентам педвузов за преподавание в школе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчащиеся на уроке в школе
Учащиеся на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Учащиеся на уроке в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе.
"Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как "Земский учитель", и поддержку в решении жилищного вопроса", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Анохин: студентам-целевикам увеличат дополнительные стипендии на Смоленщине
15 мая, 17:16
 
ОбществоГосдума РФИгорь Антропенко (депутат)
 
 
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