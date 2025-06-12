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Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.06.2025
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23:55 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/gosdep-2022561645.html
Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.06.2025
Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Государственный департамент США в четверг призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность из-за высокого уровня... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:55:00+03:00
2025-06-12T23:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Государственный департамент США в четверг призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность из-за высокого уровня напряженности в регионе после сообщений о возможной атаке Израиля на Иран. "В связи с высокой напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться. Мы напоминаем гражданам США в Израиле и регионе в целом о необходимости соблюдать осторожность", - говорится в распространенном заявлении ведомства. Кроме того, в госдепартаменте призвали американцев следить за новостями для получения информации о последних событиях. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
https://ria.ru/20250612/voyna-2022539328.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп
Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке

Госдеп призвал граждан США на Ближнем Востоке соблюдать осторожность

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Государственный департамент США в четверг призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность из-за высокого уровня напряженности в регионе после сообщений о возможной атаке Израиля на Иран.
"В связи с высокой напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться. Мы напоминаем гражданам США в Израиле и регионе в целом о необходимости соблюдать осторожность", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
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Кроме того, в госдепартаменте призвали американцев следить за новостями для получения информации о последних событиях.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти".
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
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