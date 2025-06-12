https://ria.ru/20250612/gosdep-2022561645.html

Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке

Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.06.2025

Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке

Государственный департамент США в четверг призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность из-за высокого уровня... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:55:00+03:00

2025-06-12T23:55:00+03:00

2025-06-12T23:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Государственный департамент США в четверг призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность из-за высокого уровня напряженности в регионе после сообщений о возможной атаке Израиля на Иран. "В связи с высокой напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться. Мы напоминаем гражданам США в Израиле и регионе в целом о необходимости соблюдать осторожность", - говорится в распространенном заявлении ведомства. Кроме того, в госдепартаменте призвали американцев следить за новостями для получения информации о последних событиях. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.

https://ria.ru/20250612/voyna-2022539328.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп