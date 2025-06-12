Госдеп обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Госдеп призвал граждан США на Ближнем Востоке соблюдать осторожность
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Государственный департамент США в четверг призвал американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность из-за высокого уровня напряженности в регионе после сообщений о возможной атаке Израиля на Иран.
"В связи с высокой напряженностью на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной и может быстро измениться. Мы напоминаем гражданам США в Израиле и регионе в целом о необходимости соблюдать осторожность", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Кроме того, в госдепартаменте призвали американцев следить за новостями для получения информации о последних событиях.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти".
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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