https://ria.ru/20250612/geroi-2022524320.html
Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже
Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже - РИА Новости, 12.06.2025
Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже
Герой России, участник программы "Время героев" Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:22:00+03:00
2025-06-12T17:22:00+03:00
2025-06-12T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
программа "время героев"
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку для участия в программе. Глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев" поинтересовался у бойца, где он находился во время онлайн-подготовки. "Я находился в зоне СВО, непосредственно прям вот в блиндаже… Для этого всего лишь мне понадобился планшет. Планшет, связь и желание", - сказал участник программы. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, программа "время героев", общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Общество
Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже
Боец Споняков рассказал Путину о тестировании для "Времени героев" в блиндаже
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку для участия в программе.
Глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев" поинтересовался у бойца, где он находился во время онлайн-подготовки.
"Я находился в зоне СВО, непосредственно прям вот в блиндаже… Для этого всего лишь мне понадобился планшет. Планшет, связь и желание", - сказал участник программы.
Президент России Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.