https://ria.ru/20250612/geroi-2022524320.html

Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже

Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже - РИА Новости, 12.06.2025

Участник "Времени героев" рассказал, как проходил тестирование в блиндаже

Герой России, участник программы "Время героев" Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:22:00+03:00

2025-06-12T17:22:00+03:00

2025-06-12T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

программа "время героев"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022519636_0:90:3119:1844_1920x0_80_0_0_33d3c8b353e47925c8c41bd8b4ca5539.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Илья Споняков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как он, находясь в зоне СВО, проходил онлайн-подготовку для участия в программе. Глава государства в ходе встречи с участниками программы "Время героев" поинтересовался у бойца, где он находился во время онлайн-подготовки. "Я находился в зоне СВО, непосредственно прям вот в блиндаже… Для этого всего лишь мне понадобился планшет. Планшет, связь и желание", - сказал участник программы. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250612/stikhi-2022520901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, программа "время героев", общество