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На северных Курилах в День России развернули флаг России - РИА Новости, 12.06.2025
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04:43 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/flag-2022412700.html
На северных Курилах в День России развернули флаг России
На северных Курилах в День России развернули флаг России - РИА Новости, 12.06.2025
На северных Курилах в День России развернули флаг России
Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:43:00+03:00
2025-06-12T04:43:00+03:00
общество
россия
парамушир
сахалинская область
владимир путин
день россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - РИА Новости. Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы, патриотическая акция символизирует уважение к государственному символу и служит данью памяти героям, освободившим Южный Сахалин и Курильские острова и одержавшим Великую Победу. "Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля - Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России", - цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову. По указу президента РФ Владимира Путина в 2025 году на северных Курилах пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в их числе - организация туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу". Первая экспедиция "ВКурсе" состоялась в 2024 году, участники собрали материалы для создания и паспортизации культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов на островах Парамушир и Шумшу. Проект направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия региона и привлечение внимания к его уникальным местам.
https://ria.ru/20250417/japonija-2011778208.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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общество, россия, парамушир, сахалинская область, владимир путин, день россии
Общество, Россия, Парамушир, Сахалинская область, Владимир Путин, День России
На северных Курилах в День России развернули флаг России

Вторая экспедиция "ВКурсе" развернула флаг России на Курилах в честь Дня России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн - РИА Новости. Вторая туристско-краеведческая экспедиция "ВКурсе" торжественно развернула государственный флаг РФ на курильском острове Парамушир в честь Дня России, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы, патриотическая акция символизирует уважение к государственному символу и служит данью памяти героям, освободившим Южный Сахалин и Курильские острова и одержавшим Великую Победу.
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"Большая битва против милитаристской Японии прошла на Курилах и стала финалом Второй мировой войны. Сегодня мы с гордостью разворачиваем наш флаг, подтверждая, что это наша земля - Россия! Здесь начинается день, и именно здесь мы отмечаем День России", - цитирует пресс-служба замминистра туризма региона Наталию Пахолкову.
По указу президента РФ Владимира Путина в 2025 году на северных Курилах пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, в их числе - организация туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу".
Первая экспедиция "ВКурсе" состоялась в 2024 году, участники собрали материалы для создания и паспортизации культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов на островах Парамушир и Шумшу. Проект направлен на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия региона и привлечение внимания к его уникальным местам.
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