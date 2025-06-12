https://ria.ru/20250612/es-2022560790.html

"Растущее отчаяние": на Западе раскрыли, что произойдет с ЕС из-за Украины

"Растущее отчаяние": на Западе раскрыли, что произойдет с ЕС из-за Украины - РИА Новости, 12.06.2025

"Растущее отчаяние": на Западе раскрыли, что произойдет с ЕС из-за Украины

Евросоюз рискует столкнуться с экономической катастрофой, приняв Украину в свой состав, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:38:00+03:00

2025-06-12T23:38:00+03:00

2025-06-12T23:39:00+03:00

в мире

украина

венгрия

евросоюз

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Евросоюз рискует столкнуться с экономической катастрофой, приняв Украину в свой состав, пишет издание Strategic Culture."Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнется с перспективой членства Украины, которое разорвет ЕС на части. Неудивительно, что у европейских лидеров не остается идей, и они вводят все больше бессмысленных санкций. И эти шаги также сигнализируют о растущем отчаянии в Европе", — говорится в материале.Издание отмечает, что принятие Украины в ЕС пошатнет финансовые основы блока и вызовет широкое сопротивление среди населения.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.

https://ria.ru/20250605/orban-2021131605.html

https://ria.ru/20250602/vengriya-2020402752.html

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в мире, украина, венгрия, евросоюз