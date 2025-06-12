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После ЧП на Енисее выставили четыре рубежа боновых заграждений - РИА Новости, 12.06.2025
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07:58 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/enisej-2022425520.html
После ЧП на Енисее выставили четыре рубежа боновых заграждений
После ЧП на Енисее выставили четыре рубежа боновых заграждений - РИА Новости, 12.06.2025
После ЧП на Енисее выставили четыре рубежа боновых заграждений
Четыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае, за среду откачали еще два кубометра нефтесодержащей жидкости,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:58:00+03:00
2025-06-12T07:58:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. Четыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае, за среду откачали еще два кубометра нефтесодержащей жидкости, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале. "Вот что было выполнено за вчерашний день: обработано сорбентами 4800 метров береговой линии и 3600 квадратных метров водной поверхности; откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости; установлено 270 метров сорбирующих бонов", - написал Озерских. По его словам, на месте разлива дизельного топлива, а также ниже по течению и около деревни Курбатово и села Широкий Лог выставили четыре рубежа боновых заграждений. Это позволило ограничить дальнейшее распространение нефтяного пятна. Озерских уточняет, что сообщений о массовой гибели птиц и рыб не поступало. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. За вторник было откачено семь кубометров нефтесодержащей жидкости. Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В среду местные власти сообщали о подготовке плана эвакуации, получившего пробоину судна на реке Енисей.
https://ria.ru/20250610/plenka-2021927181.html
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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП на Енисее выставили четыре рубежа боновых заграждений

После ЧП с судном на Енисее откачали еще два кубометра нефтесодержащей жидкости

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 июн - РИА Новости. Четыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае, за среду откачали еще два кубометра нефтесодержащей жидкости, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.
"Вот что было выполнено за вчерашний день: обработано сорбентами 4800 метров береговой линии и 3600 квадратных метров водной поверхности; откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости; установлено 270 метров сорбирующих бонов", - написал Озерских.
Специалисты огораживают бонными заграждениями и откачивают выливающееся в реку дизельное топливо из потерпевшего крушение буксира-толкача ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на Енисее - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Нефтяная плёнка растянулась по Енисею на 30 километров от места ЧП с судном
10 июня, 07:45
По его словам, на месте разлива дизельного топлива, а также ниже по течению и около деревни Курбатово и села Широкий Лог выставили четыре рубежа боновых заграждений. Это позволило ограничить дальнейшее распространение нефтяного пятна. Озерских уточняет, что сообщений о массовой гибели птиц и рыб не поступало.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В понедельник в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, во вторник нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. За вторник было откачено семь кубометров нефтесодержащей жидкости.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщила во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В среду местные власти сообщали о подготовке плана эвакуации, получившего пробоину судна на реке Енисей.
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В Мурманской области затонуло судно, произошел разлив топлива
1 июня, 16:21
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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