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Ефимов: на западе Москвы подобрали 16 стартовых площадок реновации - РИА Новости, 12.06.2025
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12:12 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/efimov-2022277710.html
Ефимов: на западе Москвы подобрали 16 стартовых площадок реновации
Ефимов: на западе Москвы подобрали 16 стартовых площадок реновации - РИА Новости, 12.06.2025
Ефимов: на западе Москвы подобрали 16 стартовых площадок реновации
Власти Москвы в мае подобрали в трех районах на западе города 16 стартовых площадок для строительства более 300 тысяч квадратных метров жилья по программе... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:12:00+03:00
2025-06-12T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Власти Москвы в мае подобрали в трех районах на западе города 16 стартовых площадок для строительства более 300 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В мае 2025 года город подобрал 16 стартовых площадок в Западном административном округе. На них построят жилье с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью квартир около 311,6 тысячи квадратных метров. Это позволит предоставить жилье ориентировочно 11,4 тысячи москвичей. Всего на сегодня в городе подобрана 801 стартовая площадка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, девять площадок подобрано в Кунцеве, четыре – в Филёвском Парке, три – в Можайском районе. Новое жилье по программе реновации появится как на свободных участках, так и на месте демонтажа старых домов, уточняется в сообщении.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на западе Москвы подобрали 16 стартовых площадок реновации

Ефимов: в трех районах на западе Москвы подобрали 16 площадок реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Власти Москвы в мае подобрали в трех районах на западе города 16 стартовых площадок для строительства более 300 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В мае 2025 года город подобрал 16 стартовых площадок в Западном административном округе. На них построят жилье с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью квартир около 311,6 тысячи квадратных метров. Это позволит предоставить жилье ориентировочно 11,4 тысячи москвичей. Всего на сегодня в городе подобрана 801 стартовая площадка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, девять площадок подобрано в Кунцеве, четыре – в Филёвском Парке, три – в Можайском районе. Новое жилье по программе реновации появится как на свободных участках, так и на месте демонтажа старых домов, уточняется в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов.
Дом Моссельпрома в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Ефимов: в Москве отреставрируют дом Моссельпрома
11 июня, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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