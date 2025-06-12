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"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса - РИА Новости, 16.06.2025
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Новороссия.Русский фронтир
 
15:30 12.06.2025 (обновлено: 17:33 16.06.2025)
https://ria.ru/20250612/donbass-2022316611.html
"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса
"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса - РИА Новости, 16.06.2025
"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса
На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но и социально-культурное. Как Донецк стал "городом миллиона роз"?
2025-06-12T15:30:00+03:00
2025-06-16T17:33:00+03:00
новороссия.русский фронтир
донбасс
россия
донецк
русское географическое общество
великая отечественная война (1941-1945)
промышленность
технологии
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"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса
На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но социально-культурное. Например, Донецк должен был стать "городом миллиона роз".
audio/mpeg
"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса
На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но социально-культурное. Например, Донецк должен был стать "городом миллиона роз".
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ГрабовскийРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Виктор Анохин
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донбасс, россия, донецк, русское географическое общество, великая отечественная война (1941-1945), промышленность, технологии, общество, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Донбасс, Россия, Донецк, Русское географическое общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Промышленность, Технологии, Общество

"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса

Новороссия.Русский фронтир
"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса
12 июня, 15:30
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На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но и социально-культурное. Как Донецк стал "городом миллиона роз"?
Эксперты эпизода:
  • доктор исторических наук, профессор Кафедры истории России
    XIX века – начала XX века МГУ Дмитрий Андреев;
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Редактор: Дарья Юрченко
Голос: Дарья Юрченко, Виктор Анохин
Новороссия.Русский фронтирДонбассРоссияДонецкРусское географическое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)ПромышленностьТехнологииОбщество
 
 
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