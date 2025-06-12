https://ria.ru/20250612/dollar-2022500186.html

Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года - РИА Новости, 12.06.2025

Индекс доллара опустился до минимума с весны 2022 года

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг днем снижается, опустившись до минимальной отметки с весны 2022 года,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:15:00+03:00

2025-06-12T15:15:00+03:00

2025-06-12T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг днем снижается, опустившись до минимальной отметки с весны 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.50 мск индекс доллара снижался на 0,72% - до 97,93 пункта. Ранее в ходе торгов индекс падал до 97,78 пункта - минимального значения с 31 марта 2022 года. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Курс евро к доллару на 14.47 мск рос до 1,1587 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1489 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,74 иены с уровня прошлого закрытия в 144,53 иены за доллар.

https://ria.ru/20250612/dollar-2021993208.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, курс доллара