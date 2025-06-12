https://ria.ru/20250612/diskreditatsiya-2022558673.html

В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России

В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России - РИА Новости, 12.06.2025

В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России

Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:49:00+03:00

2025-06-12T22:49:00+03:00

2025-06-12T23:10:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором женщина публично делает оскорбительные заявления в адрес российских Вооруженных сил. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам РФ. По данному факту следственными органами СУСК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250611/shlosberg-2022245176.html

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происшествия, россия, иркутская область