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В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России - РИА Новости, 12.06.2025
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22:49 12.06.2025 (обновлено: 23:10 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/diskreditatsiya-2022558673.html
В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России
В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России - РИА Новости, 12.06.2025
В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России
Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T22:49:00+03:00
2025-06-12T23:10:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором женщина публично делает оскорбительные заявления в адрес российских Вооруженных сил. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам РФ. По данному факту следственными органами СУСК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, россия, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутская область
В Иркутской области проверят информацию о дискредитации ВС России

СК в Иркутской области проверит информацию о дискредитации ВС России

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Следователи проверяют сведения о дискредитации российской армии жительницей Иркутской области, сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.
Ранее в средствах массовой информации появилось видео, на котором женщина публично делает оскорбительные заявления в адрес российских Вооруженных сил.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам РФ. По данному факту следственными органами СУСК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России
11 июня, 14:28
 
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