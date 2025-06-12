Российский посол вручил верительные грамоты главе Папуа — Новой Гвинеи
Посол России в Папуа-Новой Гвинее вручил верительные грамоты сэру Бобу Дадае
© Фото : МИД РФСергей Толченов
© Фото : МИД РФ
Сергей Толченов. Архивное фото
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн - РИА Новости. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Папуа - Новой Гвинеи сэру Бобу Дадае, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в здании правительства в столице страны Порт-Морсби. Российского посла встретил почетный караул и военный оркестр, исполнивший гимн Российской Федерации и гимн Папуа - Новой Гвинеи.
"Для меня большая честь вручить вам сегодня верительные грамоты. Это официально подтверждает мой статус посла Российской Федерации в Независимом государстве Папуа - Новая Гвинея… В мае следующего года мы будем отмечать 50-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Как посол России в Папуа - Новой Гвинее, я с нетерпением жду начала взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во имя дружбы и процветания нашего союза", - обратился глава российской дипмиссии к генерал-губернатору страны.
После церемонии генерал-губернатор Папуа - Новой Гвинеи провел встречу с российским послом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества. Новогвинейской стороной был предложен тост за президента Российский Федерации Владимира Путина.
Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии и Восточном Тиморе в качестве чрезвычайного и полномочного посла.
Папуа - Новая Гвинея - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Фактически главой государства является генерал-губернатор, представляющий в стране британскую корону.
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