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Российский посол вручил верительные грамоты главе Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 12.06.2025
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07:06 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022422603.html
Российский посол вручил верительные грамоты главе Папуа — Новой Гвинеи
Российский посол вручил верительные грамоты главе Папуа — Новой Гвинеи - РИА Новости, 12.06.2025
Российский посол вручил верительные грамоты главе Папуа — Новой Гвинеи
Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Папуа - Новой Гвинеи сэру Бобу Дадае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:06:00+03:00
2025-06-12T07:06:00+03:00
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн - РИА Новости. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Папуа - Новой Гвинеи сэру Бобу Дадае, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в здании правительства в столице страны Порт-Морсби. Российского посла встретил почетный караул и военный оркестр, исполнивший гимн Российской Федерации и гимн Папуа - Новой Гвинеи. "Для меня большая честь вручить вам сегодня верительные грамоты. Это официально подтверждает мой статус посла Российской Федерации в Независимом государстве Папуа - Новая Гвинея… В мае следующего года мы будем отмечать 50-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Как посол России в Папуа - Новой Гвинее, я с нетерпением жду начала взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во имя дружбы и процветания нашего союза", - обратился глава российской дипмиссии к генерал-губернатору страны. После церемонии генерал-губернатор Папуа - Новой Гвинеи провел встречу с российским послом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества. Новогвинейской стороной был предложен тост за президента Российский Федерации Владимира Путина. Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии и Восточном Тиморе в качестве чрезвычайного и полномочного посла. Папуа - Новая Гвинея - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Фактически главой государства является генерал-губернатор, представляющий в стране британскую корону.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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60
в мире, порт-морсби, россия, индонезия, владимир путин, сергей толченов
В мире, Порт-Морсби, Россия, Индонезия, Владимир Путин, Сергей Толченов
Российский посол вручил верительные грамоты главе Папуа — Новой Гвинеи

Посол России в Папуа-Новой Гвинее вручил верительные грамоты сэру Бобу Дадае

© Фото : МИД РФСергей Толченов
Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Толченов. Архивное фото
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июн - РИА Новости. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Папуа - Новой Гвинеи сэру Бобу Дадае, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в здании правительства в столице страны Порт-Морсби. Российского посла встретил почетный караул и военный оркестр, исполнивший гимн Российской Федерации и гимн Папуа - Новой Гвинеи.
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"Для меня большая честь вручить вам сегодня верительные грамоты. Это официально подтверждает мой статус посла Российской Федерации в Независимом государстве Папуа - Новая Гвинея… В мае следующего года мы будем отмечать 50-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Как посол России в Папуа - Новой Гвинее, я с нетерпением жду начала взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во имя дружбы и процветания нашего союза", - обратился глава российской дипмиссии к генерал-губернатору страны.
После церемонии генерал-губернатор Папуа - Новой Гвинеи провел встречу с российским послом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества. Новогвинейской стороной был предложен тост за президента Российский Федерации Владимира Путина.
Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии и Восточном Тиморе в качестве чрезвычайного и полномочного посла.
Папуа - Новая Гвинея - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Фактически главой государства является генерал-губернатор, представляющий в стране британскую корону.
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