https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405218.html

Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий

Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий - РИА Новости, 12.06.2025

Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий

Решение о переносе консультаций России и США по работе дипмиссий в столицы двух стран принято, но конкретных сроков пока нет, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:28:00+03:00

2025-06-12T02:28:00+03:00

2025-06-12T02:29:00+03:00

россия

сша

в мире

александр дарчиев

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Решение о переносе консультаций России и США по работе дипмиссий в столицы двух стран принято, но конкретных сроков пока нет, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий. Это консультации, не имеющие отношения к другому переговорному треку по Украине. Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу", - сообщил он журналистам в посольстве.

https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404615.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)