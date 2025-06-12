https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022405218.html
Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий
Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий
Решение о переносе консультаций России и США по работе дипмиссий в столицы двух стран принято, но конкретных сроков пока нет, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:28:00+03:00
2025-06-12T02:28:00+03:00
2025-06-12T02:29:00+03:00
россия
сша
в мире
александр дарчиев
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Решение о переносе консультаций России и США по работе дипмиссий в столицы двух стран принято, но конкретных сроков пока нет, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий. Это консультации, не имеющие отношения к другому переговорному треку по Украине. Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу", - сообщил он журналистам в посольстве.
https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Вашингтон (штат)
Дарчиев рассказал о подготовке к консультациям с США по работе дипмиссий
Дарчиев: принято решение о переносе консультаций России и США по дипмиссиям