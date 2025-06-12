https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404615.html

Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности

Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности - РИА Новости, 12.06.2025

Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности

США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:12:00+03:00

2025-06-12T02:12:00+03:00

2025-06-12T02:15:00+03:00

россия

сша

в мире

вашингтон (штат)

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Обсуждается. Всё обсуждается", - сообщил он журналистам в посольстве РФ, отвечая на вопрос о дискуссиях Москвы и Вашингтона по восстановлению численности сотрудников дипмиссий и возврату дипломатической собственности.

https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

россия, сша, в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев