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Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности - РИА Новости, 12.06.2025
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02:12 12.06.2025 (обновлено: 02:15 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404615.html
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности
США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:12:00+03:00
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россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Обсуждается. Всё обсуждается", - сообщил он журналистам в посольстве РФ, отвечая на вопрос о дискуссиях Москвы и Вашингтона по восстановлению численности сотрудников дипмиссий и возврату дипломатической собственности.
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россия
сша
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности

Дарчиев: Россия и США обсуждают восстановление числа сотрудников посольств

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Обсуждается. Всё обсуждается", - сообщил он журналистам в посольстве РФ, отвечая на вопрос о дискуссиях Москвы и Вашингтона по восстановлению численности сотрудников дипмиссий и возврату дипломатической собственности.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев
01:01
 
РоссияСШАВ миреВашингтон (штат)Александр Дарчиев
 
 
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