https://ria.ru/20250612/diplomatiya-2022404615.html
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности
США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:12:00+03:00
2025-06-12T02:12:00+03:00
2025-06-12T02:15:00+03:00
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
александр дарчиев
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США и Россия продолжают обсуждать восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Обсуждается. Всё обсуждается", - сообщил он журналистам в посольстве РФ, отвечая на вопрос о дискуссиях Москвы и Вашингтона по восстановлению численности сотрудников дипмиссий и возврату дипломатической собственности.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев
Дарчиев рассказал, что Россия и США обсуждают возврат дипсобственности
Дарчиев: Россия и США обсуждают восстановление числа сотрудников посольств