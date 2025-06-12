Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию
Львова-Белова: оставленную в октябре в аэропорту Антальи девочку вернули в РФ
© Мария Львова-Белова/TelegramДевочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию
Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи", - написала Львова-Белова.
Детский омбудсмен поблагодарила МИД России, Минпросвещения РФ, правительство Московской области и другие профильные ведомства за помощь в этой ситуации.
"Благодарю за оперативные решения в интересах ребенка дипломатов посольства России в Турции и генконсульства России в Анталье, а также Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья. Будем и дальше сопровождать малышку. Надеюсь, теперь у неё всё будет хорошо", - добавила она.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в свою очередь отметила, что дальнейшим жизнеустройством ребенка уже занимаются органы опеки и попечительства.
"Мы благодарны российскому консульству в Анталье, посольству Турции в Москве, МИД России, минсоцразвития Московской области, а также аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и лично Марие Алексеевне Львовой-Беловой за участие в судьбе ребенка", – подчеркнула Мишонова, слова которой приводит пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушка ребенка - Елена - была оправдана.