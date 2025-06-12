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Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию - РИА Новости, 12.06.2025
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20:25 12.06.2025 (обновлено: 23:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/devochka-2022545711.html
Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию
Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию - РИА Новости, 12.06.2025
Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию
Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:25:00+03:00
2025-06-12T23:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи", - написала Львова-Белова.Детский омбудсмен поблагодарила МИД России, Минпросвещения РФ, правительство Московской области и другие профильные ведомства за помощь в этой ситуации."Благодарю за оперативные решения в интересах ребенка дипломатов посольства России в Турции и генконсульства России в Анталье, а также Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья. Будем и дальше сопровождать малышку. Надеюсь, теперь у неё всё будет хорошо", - добавила она.Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в свою очередь отметила, что дальнейшим жизнеустройством ребенка уже занимаются органы опеки и попечительства."Мы благодарны российскому консульству в Анталье, посольству Турции в Москве, МИД России, минсоцразвития Московской области, а также аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и лично Марие Алексеевне Львовой-Беловой за участие в судьбе ребенка", – подчеркнула Мишонова, слова которой приводит пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушка ребенка - Елена - была оправдана.
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в мире, россия, турция, мария львова-белова, анталья (провинция), происшествия
В мире, Россия, Турция, Мария Львова-Белова, Анталья (провинция), Происшествия
Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию

Львова-Белова: оставленную в октябре в аэропорту Антальи девочку вернули в РФ

© Мария Львова-Белова/TelegramДевочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию
Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Мария Львова-Белова/Telegram
Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи", - написала Львова-Белова.
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Детский омбудсмен поблагодарила МИД России, Минпросвещения РФ, правительство Московской области и другие профильные ведомства за помощь в этой ситуации.
"Благодарю за оперативные решения в интересах ребенка дипломатов посольства России в Турции и генконсульства России в Анталье, а также Общество русскоязычных православных верующих провинции Анталья. Будем и дальше сопровождать малышку. Надеюсь, теперь у неё всё будет хорошо", - добавила она.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в свою очередь отметила, что дальнейшим жизнеустройством ребенка уже занимаются органы опеки и попечительства.
"Мы благодарны российскому консульству в Анталье, посольству Турции в Москве, МИД России, минсоцразвития Московской области, а также аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и лично Марие Алексеевне Львовой-Беловой за участие в судьбе ребенка", – подчеркнула Мишонова, слова которой приводит пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушка ребенка - Елена - была оправдана.
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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