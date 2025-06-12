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Десантники в Курской области получили награды - РИА Новости, 12.06.2025
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05:17 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/desantniki-2022414368.html
Десантники в Курской области получили награды
Десантники в Курской области получили награды - РИА Новости, 12.06.2025
Десантники в Курской области получили награды
Боевые и ведомственные награды вручили десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, выполнявшим задачи в Курской... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:17:00+03:00
2025-06-12T05:17:00+03:00
безопасность
курская область
россия
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Боевые и ведомственные награды вручили десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, выполнявшим задачи в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск вручили государственные награды и знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации в приграничных районах Курской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что высокие награды десантникам-дальневосточникам, за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований вручил командир соединения гвардии полковник Александр Шипов. Сообщается, что военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова, Жукова, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени. "В ходе освобождения Курской области от украинских захватчиков воины "крылатой пехоты" проявили себя как настоящие защитники Отечества, выполняя сложнейшие задачи в условиях жесткого противостояния с противником. В ходе наступательных действий десантники продемонстрировали высокую боевую выучку, с боями занимая ключевые и важные рубежи, обеспечивая продвижение российских войск. Несмотря на значительное количество противостоящего противника, десантники уверенно освобождали российскую территорию и стойко удерживали занятые рубежи, нанося значительные потери противнику", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что во время освобождения населенных пунктов десантники эвакуировали мирных граждан в безопасные тыловые районы и оказывали им медицинскую помощь. "Командир бригады поблагодарил своих подчиненных за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, и пожелал всего наилучшего, общей Победы над врагом и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми", - дополнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач по созданию зоны безопасности в Сумской области. Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
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безопасность, курская область, россия, сумская область
Безопасность, Курская область, Россия, Сумская область
Десантники в Курской области получили награды

Десантникам-дальневосточникам, находящимся в Курской области, вручили награды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Боевые и ведомственные награды вручили десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, выполнявшим задачи в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск вручили государственные награды и знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации в приграничных районах Курской области", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что высокие награды десантникам-дальневосточникам, за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований вручил командир соединения гвардии полковник Александр Шипов. Сообщается, что военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова, Жукова, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени.
«
"В ходе освобождения Курской области от украинских захватчиков воины "крылатой пехоты" проявили себя как настоящие защитники Отечества, выполняя сложнейшие задачи в условиях жесткого противостояния с противником. В ходе наступательных действий десантники продемонстрировали высокую боевую выучку, с боями занимая ключевые и важные рубежи, обеспечивая продвижение российских войск. Несмотря на значительное количество противостоящего противника, десантники уверенно освобождали российскую территорию и стойко удерживали занятые рубежи, нанося значительные потери противнику", - дополнили в МО РФ.
Сообщается, что во время освобождения населенных пунктов десантники эвакуировали мирных граждан в безопасные тыловые районы и оказывали им медицинскую помощь.
"Командир бригады поблагодарил своих подчиненных за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, и пожелал всего наилучшего, общей Победы над врагом и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми", - дополнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач по созданию зоны безопасности в Сумской области.
Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
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