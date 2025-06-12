https://ria.ru/20250612/desantniki-2022414368.html

Десантники в Курской области получили награды

Десантники в Курской области получили награды - РИА Новости, 12.06.2025

Десантники в Курской области получили награды

Боевые и ведомственные награды вручили десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, выполнявшим задачи в Курской... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:17:00+03:00

2025-06-12T05:17:00+03:00

2025-06-12T05:17:00+03:00

безопасность

курская область

россия

сумская область

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Боевые и ведомственные награды вручили десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, выполнявшим задачи в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Десантникам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск вручили государственные награды и знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации в приграничных районах Курской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что высокие награды десантникам-дальневосточникам, за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований вручил командир соединения гвардии полковник Александр Шипов. Сообщается, что военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова, Жукова, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени. "В ходе освобождения Курской области от украинских захватчиков воины "крылатой пехоты" проявили себя как настоящие защитники Отечества, выполняя сложнейшие задачи в условиях жесткого противостояния с противником. В ходе наступательных действий десантники продемонстрировали высокую боевую выучку, с боями занимая ключевые и важные рубежи, обеспечивая продвижение российских войск. Несмотря на значительное количество противостоящего противника, десантники уверенно освобождали российскую территорию и стойко удерживали занятые рубежи, нанося значительные потери противнику", - дополнили в МО РФ. Сообщается, что во время освобождения населенных пунктов десантники эвакуировали мирных граждан в безопасные тыловые районы и оказывали им медицинскую помощь. "Командир бригады поблагодарил своих подчиненных за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, и пожелал всего наилучшего, общей Победы над врагом и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми", - дополнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач по созданию зоны безопасности в Сумской области. Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почётное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, сумская область