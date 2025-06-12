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Суд в Москве прекратил производство по делу врачей о гибели младенца

Суд в Москве прекратил производство по делу врачей о гибели младенца - РИА Новости, 12.06.2025

Суд в Москве прекратил производство по делу врачей о гибели младенца

Гагаринский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении врачей столичного роддома о гибели младенца, говорится в электронной картотеке... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:04:00+03:00

2025-06-12T12:04:00+03:00

2025-06-12T12:04:00+03:00

москва

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении врачей столичного роддома о гибели младенца, говорится в электронной картотеке судов общей юрисдикции города. "10.06.2025 (вынесено) постановление о прекращении производства по делу", - говорится в карточке дела. Летом 2024 года Гагаринский суд Москвы приговорил за гибель младенца во время родов четырех врачей роддома при столичной больнице имени В.В. Виноградова. Акушеру-гинекологу Георги Каладзе суд назначил 1,5 года условно. Завотделением патологии беременных Марину Кирию и акушера-гинеколога Анастасию Каюмову суд признал виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, однако они были освобождены от наказания за совершение этого преступления в связи с истечением срока давности. Неонатолога Ирину Герасимову суд признал виновной по статье о подделке документов, также освободив от наказания за истечением сроков давности, а также оправдал ее по другой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, в связи с отсутствием в её деянии состава преступления. В ходе разбирательств было установлено, что в ноябре 2018 года в больницу доставили беременную москвичку с диагнозом "хроническая гипоксия плода". Следствие установило, что врачи проигнорировали сведения из медкарты о предыдущих стремительных родах, а также не приняли во внимание данные УЗИ, которые показали нарушение кровотока в пуповине, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Приговор обжаловали защита и прокурор. В апелляционном представлении прокурор настаивал на отмене приговора, аргументируя тем, что фигуранты действовали в нарушение своих же должностных инструкций. Из-за дефектов оказания медицинской помощи во время родов, ребенок родился с многочисленными повреждениями, а реанимационная помощь была оказана с многочисленными нарушениями, что было установлено экспертами. Это же и привело к ухудшению здоровья младенца. Более того, в дальнейшем врач исказила "медицинскую документацию с целью скрыть преступление". Эксперт установил, что обстоятельства, описанные в меддокументах, отличаются от того, что происходило на видеозаписи. В свою очередь защита в своих жалобах указывала, что между дефектами оказания медпомощи и смертью новорожденного нет причинно-следственной связи, а приговор был вынесен на основе противоречивых заключений экспертов. Адвокаты просили приговор отменить и оправдать их подзащитных поскольку суд не проводил исследование вещественных доказательств, так как следственные органы не смогли представить суду историю болезни пациентки и ленты КТГ, говорится в материалах. Тем не менее, Мосгорсуд посчитал, что такие противоречия являются основанием для отмены приговора и направил дело на "новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда".

https://ria.ru/20250321/mladenets-2006481264.html

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москва, московский городской суд, происшествия