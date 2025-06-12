Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев
Дарчиев: Россия ставит перед США вопросы об ограничении работы журналистов
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Москва остро ставит перед США вопросы ограничения работы российских журналистов, включая санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Естественно обсуждаются. Мы эти вопросы остро ставим", - сообщил он журналистам в посольстве, отвечая на вопрос об обсуждении с американской стороной темы ограничения работы российских журналистов, включая введенные Вашингтоном санкции против медиагруппы "Россия сегодня".
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Минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Позднее минфин США заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва.
При этом госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.
В МИД России тогда заявили, что введение Вашингтоном очередных санкций против российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", - проявление заказной кампании, которую пытаются оправдать борьбой с вмешательством, действия Вашингтона не останутся без ответа, хотя едва ли получат должную оценку международных структур.