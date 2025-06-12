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Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
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02:41 12.06.2025 (обновлено: 02:54 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022405653.html
Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев
Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев
Москва остро ставит перед США вопросы ограничения работы российских журналистов, включая санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил посол РФ в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:41:00+03:00
2025-06-12T02:54:00+03:00
россия
москва
сша
в мире
александр дарчиев
антон анисимов
маргарита симоньян
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Москва остро ставит перед США вопросы ограничения работы российских журналистов, включая санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Естественно обсуждаются. Мы эти вопросы остро ставим", - сообщил он журналистам в посольстве, отвечая на вопрос об обсуждении с американской стороной темы ограничения работы российских журналистов, включая введенные Вашингтоном санкции против медиагруппы "Россия сегодня".Минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Позднее минфин США заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва.При этом госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.В МИД России тогда заявили, что введение Вашингтоном очередных санкций против российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", - проявление заказной кампании, которую пытаются оправдать борьбой с вмешательством, действия Вашингтона не останутся без ответа, хотя едва ли получат должную оценку международных структур.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021432979.html
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7 495 645-6601
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россия, москва, сша, в мире, александр дарчиев, антон анисимов, маргарита симоньян, вашингтон (штат)
Россия, Москва, США, В мире, Александр Дарчиев, Антон Анисимов, Маргарита Симоньян, Вашингтон (штат)
Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев

Дарчиев: Россия ставит перед США вопросы об ограничении работы журналистов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Москва остро ставит перед США вопросы ограничения работы российских журналистов, включая санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Естественно обсуждаются. Мы эти вопросы остро ставим", - сообщил он журналистам в посольстве, отвечая на вопрос об обсуждении с американской стороной темы ограничения работы российских журналистов, включая введенные Вашингтоном санкции против медиагруппы "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Позднее минфин США заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва.
При этом госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.
В МИД России тогда заявили, что введение Вашингтоном очередных санкций против российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", - проявление заказной кампании, которую пытаются оправдать борьбой с вмешательством, действия Вашингтона не останутся без ответа, хотя едва ли получат должную оценку международных структур.
Западные журналисты незаконно приезжали в Курскую область. Скриншот из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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