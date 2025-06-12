https://ria.ru/20250612/darchiev-2022405653.html

Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев

Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025

Россия обсуждает с США вопросы о санкциях против СМИ, заявил Дарчиев

Москва остро ставит перед США вопросы ограничения работы российских журналистов, включая санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил посол РФ в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:41:00+03:00

2025-06-12T02:41:00+03:00

2025-06-12T02:54:00+03:00

россия

москва

сша

в мире

александр дарчиев

антон анисимов

маргарита симоньян

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Москва остро ставит перед США вопросы ограничения работы российских журналистов, включая санкции против медиагруппы "Россия сегодня", заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Естественно обсуждаются. Мы эти вопросы остро ставим", - сообщил он журналистам в посольстве, отвечая на вопрос об обсуждении с американской стороной темы ограничения работы российских журналистов, включая введенные Вашингтоном санкции против медиагруппы "Россия сегодня".Минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Позднее минфин США заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва.При этом госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.В МИД России тогда заявили, что введение Вашингтоном очередных санкций против российских СМИ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", - проявление заказной кампании, которую пытаются оправдать борьбой с вмешательством, действия Вашингтона не останутся без ответа, хотя едва ли получат должную оценку международных структур.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021432979.html

https://ria.ru/20250526/kurskaya-oblast-2019037547.html

россия

москва

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сша, в мире, александр дарчиев, антон анисимов, маргарита симоньян, вашингтон (штат)