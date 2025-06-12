https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев
Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:01:00+03:00
2025-06-12T01:01:00+03:00
2025-06-12T01:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Россия и США обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование, - сообщил он в посольстве РФ.Дарчиев добавил, что он и посольство сделают все, чтобы восстановить российско-американские отношения, "вернуть их к нормальности и здравому смыслу".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Вашингтон (штат)
Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев
Дарчиев: Россия и США как великие державы обречены на мирное сосуществование