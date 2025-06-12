https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html

Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев

Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2025

Россия и США обречены на мирное сосуществование, заявил Дарчиев

Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:01:00+03:00

2025-06-12T01:01:00+03:00

2025-06-12T01:06:00+03:00

россия

сша

в мире

александр дарчиев

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев."Россия и США обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование, - сообщил он в посольстве РФ.Дарчиев добавил, что он и посольство сделают все, чтобы восстановить российско-американские отношения, "вернуть их к нормальности и здравому смыслу".

https://ria.ru/20250612/ssha-2022399236.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, александр дарчиев, вашингтон (штат)