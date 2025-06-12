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Глава Чехии высказался о противниках членства в НАТО

Глава Чехии высказался о противниках членства в НАТО - РИА Новости, 12.06.2025

Глава Чехии высказался о противниках членства в НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил, что представители коалиции левых сил Stačilo! ("Достаточно!"), отрицательно относящиеся к членству страны в ЕС и НАТО, не... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:02:00+03:00

2025-06-12T04:02:00+03:00

2025-06-12T04:05:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил, что представители коалиции левых сил Stačilo! ("Достаточно!"), отрицательно относящиеся к членству страны в ЕС и НАТО, не должны получить возможность влиять на внешнюю политику и политику безопасности, даже если после парламентских выборов в октябре они получат место в чешском правительстве, его слова передает агентство ЧТК. "Если бы движение Stačilo! было в правительстве, оно не должно было бы иметь права голоса во внешней политике и политике безопасности, учитывая его позицию по членству Чехии в Евросоюзе и НАТО", - приводит ЧТК слова Павела. По мнению президента, проводимая коалицией левых сил политика опасна для республики. "Если какая-то партия говорит, что мы должны выйти из НАТО... то это совершенно очевидное пренебрежение реальностью. И такое пренебрежение реальностью может очень быстро подвергнуть нас большому риску", - считает Павел. При этом президент подчеркнул, что не хочет влиять на поведение избирателей. "Но если бы начались дебаты о том, должен ли представитель коалиции Stačilo!, которая выступает за наш выход из НАТО, участвовать в формировании нашей внешней политики и политики безопасности, то я бы счел это прямой угрозой безопасности нашей страны", - добавил Павел. Он также счел безответственными заявления лидеров оппозиционного движения SPD ("Свобода и прямая демократия"), выступающих за введение в стране института референдума и проведение голосования о выходе Чехии из НАТО и ЕС. "Заявлять, что мы хотим провести референдум о НАТО и ЕС сразу после принятия закона (о референдуме - ред.), не подготовив к этому общество, - это действительно большой риск. И я думаю, что это также было бы безответственно", - добавил президент. По словам Павела, он ожидает, что после выборов проведет дискуссию с человеком, которому будет поручено сформировать правительство. По мнению президента, это должен быть человек, который сможет получить поддержку Палаты депутатов и будет иметь коалиционный потенциал. Президент также хотел бы иметь возможность поговорить с кандидатами на министерские посты, чтобы познакомиться с ними и услышать их мнения, отмечает ЧТК. Согласно последним социологическим опросам, на победу на выборах в парламент претендует оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем: отдать голоса ANO намерена треть избирателей. Второе место занимает правящая коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, ее поддерживают около 20% респондентов, на третьем месте - движение SPD, за которое планируют отдать голоса около 17% участников опроса. Коалиция левых сил, включающая представителей компартии, со своими 5-6% поддержки замыкает список партий и движений, имеющих шансы на попадание в парламент.

https://ria.ru/20250423/kompromiss-2013060961.html

https://ria.ru/20250118/tranzit-1994406723.html

https://ria.ru/20250221/evropa-2000907588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш, нато, евросоюз