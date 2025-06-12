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В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей - РИА Новости, 12.06.2025
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09:11 12.06.2025 (обновлено: 09:21 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/cheboksary-2022431742.html
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей - РИА Новости, 12.06.2025
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
Полицейские в Чебоксарах составили административный протокол на пенсионера, который использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:11:00+03:00
2025-06-12T09:21:00+03:00
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах составили административный протокол на пенсионера, который использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во дворе детей, сообщает МВД Чувашии. Жильцы одного из домов по улице Университетской в начале июня пожаловались в полицию Чебоксар на 72-летнего соседа. Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят. "Участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Установлено, что звуковой отпугиватель крыс мужчина включал после 23 часов, то есть в то время, когда совершение действий, нарушающих тишину, запрещено. В отношении пенсионера составлен административный протокол по статье 9 закона Чувашской республики "Нарушение тишины и покоя граждан", - говорится в сообщении. Решение о привлечении к ответственности мужчины будет принимать администрация Московского района города Чебоксары, уточняет ведомство. "Звуковые колонки, через которые пенсионер воспроизводил скачанные через интернет медиафайлы, изъяты. Проверка продолжается", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250424/sk-2013228270.html
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей

В Чебоксарах пенсионер использовал ультразвуковой отпугиватель крыс против детей

© УМВД России по г.Чебоксары/TelegramВ Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© УМВД России по г.Чебоксары/Telegram
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах составили административный протокол на пенсионера, который использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во дворе детей, сообщает МВД Чувашии.
Жильцы одного из домов по улице Университетской в начале июня пожаловались в полицию Чебоксар на 72-летнего соседа. Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят.
«
"Участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Установлено, что звуковой отпугиватель крыс мужчина включал после 23 часов, то есть в то время, когда совершение действий, нарушающих тишину, запрещено. В отношении пенсионера составлен административный протокол по статье 9 закона Чувашской республики "Нарушение тишины и покоя граждан", - говорится в сообщении.
Решение о привлечении к ответственности мужчины будет принимать администрация Московского района города Чебоксары, уточняет ведомство.
"Звуковые колонки, через которые пенсионер воспроизводил скачанные через интернет медиафайлы, изъяты. Проверка продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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