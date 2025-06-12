https://ria.ru/20250612/cheboksary-2022431742.html

В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей

В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей - РИА Новости, 12.06.2025

В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей

Полицейские в Чебоксарах составили административный протокол на пенсионера, который использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:11:00+03:00

2025-06-12T09:11:00+03:00

2025-06-12T09:21:00+03:00

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах составили административный протокол на пенсионера, который использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во дворе детей, сообщает МВД Чувашии. Жильцы одного из домов по улице Университетской в начале июня пожаловались в полицию Чебоксар на 72-летнего соседа. Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят. "Участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Установлено, что звуковой отпугиватель крыс мужчина включал после 23 часов, то есть в то время, когда совершение действий, нарушающих тишину, запрещено. В отношении пенсионера составлен административный протокол по статье 9 закона Чувашской республики "Нарушение тишины и покоя граждан", - говорится в сообщении. Решение о привлечении к ответственности мужчины будет принимать администрация Московского района города Чебоксары, уточняет ведомство. "Звуковые колонки, через которые пенсионер воспроизводил скачанные через интернет медиафайлы, изъяты. Проверка продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250424/sk-2013228270.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)