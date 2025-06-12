В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
В Чебоксарах пенсионер использовал ультразвуковой отпугиватель крыс против детей
© УМВД России по г.Чебоксары/TelegramВ Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
В Чебоксарах пенсионер использовал отпугиватель крыс против детей
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах составили административный протокол на пенсионера, который использовал звук, предназначенный для отпугивания крыс, против играющих во дворе детей, сообщает МВД Чувашии.
Жильцы одного из домов по улице Университетской в начале июня пожаловались в полицию Чебоксар на 72-летнего соседа. Мужчина включал ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей, будучи недовольным, что играющие во дворе дети сильно шумят.
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"Участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Установлено, что звуковой отпугиватель крыс мужчина включал после 23 часов, то есть в то время, когда совершение действий, нарушающих тишину, запрещено. В отношении пенсионера составлен административный протокол по статье 9 закона Чувашской республики "Нарушение тишины и покоя граждан", - говорится в сообщении.
Решение о привлечении к ответственности мужчины будет принимать администрация Московского района города Чебоксары, уточняет ведомство.
"Звуковые колонки, через которые пенсионер воспроизводил скачанные через интернет медиафайлы, изъяты. Проверка продолжается", - подчеркивается в сообщении.